Jorge Javier acaba de empezar su nueva experiencia como tronista de Mujeres y hombres y viceversa y parece que le está costando encontrar pretendientes en los que confiar. De momento, el presentador se ha quedado solo con dos chicos Daniel y Michael, los cuales se han estado lanzando acusaciones el uno al otro.

Michel asegura no fiarse de su compañero respecto a la relación que mantiene actualmente con su ex pareja, con la que terminó poco tiempo antes de entrar al programa. Dani ha explicado que ya no tiene nada con su ex novio y que Jorge Javier puede estar tranquilo, ya que ha explicado en el programa todo lo que tenga que ver con su anterior relación.

Al sentirse atacado por las acusaciones de su rival, Dani ha acusado a Michel de intentar tontear con él en una comida. "Bien que me pediste el Instagram el otro día en la caracola", ha comentado el más joven. Michael, alterado, ha negado que intentase seguir a su compañero en las redes sociales y le ha pedido que aporte alguna prueba.

"Comiendo me pidió el Instagram y me preguntó de todo, como si se tratase de una cita. Yo le pedí que no me siguiera", ha asegurado Dani. Michael ha defendido no tener ninguna doble intención con su compañero y ha explicado que su amabilidad siempre ha sido por cortesía.

Jorge Javier ha escuchado las dos versiones y ha añadido: "Cuando estás comiendo con alguien, también intentas sacar temas de conversación". El presentador le ha pedido a Dani que explique si sintió un interés especial de Michael por él y ha respondido: "Le dije: 'Si te sale mal con Jorge, tiras de mí'. Y él se río".