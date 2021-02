Jorge Javier Vázquez ha comenzado su esperado trono en Mujeres y hombres y viceversa, el primer trono gay en el que el presentador de Sálvame intentará encontrar el amor, algo que ha asegurado que se tomará muy en serio.

El de Badalona ha comenzado el programa nervioso y expectante por lo que iba a pasar: "Cuando he entrado en el plató he dicho 'no sé qué hago aquí'. Pero eso está muy bien, porque como no sé lo que va a pasar, me encanta". Además, contó que venía calentito porque se había enterado de cosas de algunos de los pretendientes.

Tras conocer a los presentes en plató, Jesús Vázquez pidió que entraran sus citas. Para sorpresa de todos, el primero en entrar fue Tom Brusse, hacia quien Jorge Javier ha confesado varias veces su atracción. "No estés nervioso, no te va a doler", bromeó el tronista. Sin embargo, el francés de La isla de las tentaciones 2 llegó para ser su asesor del amor.

Después, Jorge Javier Vázquez confesó que anteriormente había estado con una mujer, pero, lejos de lo que se pudiera pensar, no fue cuando era adolescente: "Tenía una amiga que me iba a dar un mueble. Llegó a su casa el transportista, y estaba brutal, nos puso súper cachondos. Nos llevó el mueble a mi casa y nos tomamos algo los tres. El transportista se fue y nos dejó a los dos solos tan cachondos" que nos acostamos.

Los pretendientes le salen rana

El primero en entrar ha sido Alberto, joven de 27 años que se ha presentado pero, al preguntarle por sus relaciones, se ha sincerado con él directamente: "Quería decir una cosa. Quiero luchar por lo que tengo fuera".

Jesús Vázquez se ha enfadado entonces al decir que le parecía "una tomadura de pelo" y que había engañado al programa, y lo acusó de callárselo delante del equipo de Mujeres y hombres y viceversa para salir en el programa y "tener su minutito de gloria". "Te pido que abandones el programa", le dijo finalmente.

"Nos ha hecho perder el tiempo", añadió el presentador del dating show. "Un amigo mío de canarias me había escrito 'cuidado con este'", confesó Jorge Javier Vázquez.

Después conoció a David, de 44 años, instructor de gimnasio de Barcelona con quien conectó bien hablando sobre temas paranormales y, sobre todo, porque no parecía tener secretos ocultos como el resto.

Y el siguiente fue Fran, chico de 32 años y con el título de Míster Gay Pride que ya estuvo en una ocasión en Sálvame. Tal y como dijo, ya había estado hablando por redes sociales con el tronista, pero lo que sorprendió a todos fue que estaba casado con un hombre de 59 años. "Actualmente vivo con mi ex, tenemos dos habitaciones, él hace su vida, yo también...", explicó, aunque, al contrario que Alberto, él sí había avisado al programa.

"Hace tiempo que la pareja cayó por mi desconfianza [...] Estoy casado desde hace 5 o 6 años, pero yo lo dije", confesó. "¿Sabes lo que no me ha gustado de ti?", le preguntó el presentador de Sálvame. "Que hayas puesto 'pretendiente de Jorge Javier' en Instagram. No soy un currículum".

Después entró Dani, sevillano de 27 años que ya gustó de primeras al de Badalona. Según explicó, buscaba a alguien maduro pero divertido, y aseguraba ser "morboso". Pero también algún tipo de mochila a sus espaldas: "Tuve una relación en verano, que no es nada. Le vi hace 7 días", explicó, aunque aclaró que no estaban juntos y que fuera anterior al programa, aunque este chico le estaba amenazando con ir a la televisión a hablar.

Se quedaron sin tiempo, pero antes mostraron a un nuevo pretendiente al que no se había visto todavía: Michael Alonso, un joven de origen dominicano que era cantante y entrenador personal.