Jorge Javier Vázquez, que protagoniza el primer trono gay y VIP de la historia de Mujeres y Hombres y Viceversa, sigue dispuesto a encontrar el amor en el programa de citas de Cuatro.

Mientras, cada día que pasa el presentador de Sálvame se abre más y comparte con la audiencia secretos e intimidades familiares. Una de ellas tiene que ver con su madre, a la que adora, y a la que ha hecho referencia.

Así, el catalán contó que, cuando su madre supo que sería tronista del programa en la que ya es su nueva faceta profesional, esta se sinceró ante él, indicándole sus miedos y dándole algunos consejos.

"Mi madre me ha dicho que vaya con cuidado y que no me mientan", explicó el nuevo tronista. "Me dice: 'cuidado, cuidado, que la gente miente mucho", detalló Jorge Javier.

Respecto a lo que él mismo piensa, aseguró: "Que pase lo que tenga que pasar. Prefiero arrepentirme de algo que he hecho que de algo que no he hecho".

De hecho, sigue firme en la búsqueda del amor, y eso que el primer pretendiente le salió rana. Alberto, joven de 27 años que se presentó pero, al preguntarle por sus relaciones, se sinceró con él directamente: "Quería decir una cosa. Quiero luchar por lo que tengo fuera".

Jesús Vázquez se enfadó entonces al decir que le parecía "una tomadura de pelo" y que había engañado al programa, y lo acusó de callárselo delante del equipo de Mujeres y Hombres y Viceversa para salir en el programa y "tener su minutito de gloria".