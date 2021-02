Dos fundas para guardar la mascarilla (bien) por 5 euros: la oferta de Amazon de hoy que no puedes desaprovechar

A estas alturas de la crisis sanitaria, ya no hay ninguna duda de que llevar mascarilla es un acto de responsabilidad que todos estamos obligados a cumplir para intentar frenar el avance de la pandemia. Claro que, además de que cualquiera no sirve puesto que deben estar homologadas, hay que llevarlas de forma correcta, con la nariz y la boca cubiertas. Además, debemos seguir las instrucciones de uso y lavado (en caso de ser reutilizable) de cada producto, así como cambiarla y desecharla en el tiempo o los lavados estipulados. Con todo ello, estaremos protegiendo nuestra salud y la de todo nuestro alrededor.

Sin embargo, hay veces que, bien porque es momento de comer o beber, bien porque hemos llegado a casa, tenemos que quitarnos la mascarilla e, igual que ocurre con su uso, debemos hacerlo de forma correcta. En ese sentido, además de guardar cada una de forma separada y, por supuesto, sin mezclar con el del resto de inquilinos de nuestro hogar, es recomendable contar con una caja que nos permita almacenarlas aisladas y con seguridad. Además, entre las ofertas del catálogo de Amazon de hoy hemos encontrado un pack de dos unidades rebajado un 55% para que, por menos de cinco euros, tengamos garantizada la buena conservación de estos productos.

Ambos estuches tienen el mismo tamaño (10x10x1,3), ideal para guardar correctamente la mascarilla en un bolsillo, bolso o mochila y sin que pueda ensuciarse, estando siempre lista para su uso. Además, para asegurar su eficacia, cuentan con un sistema de cierre rápido y seguro y un diseño ligero y mínimo para facilitar el transporte.

Y para completar el kit...

- ¡Que no falte la mascarilla! Los colores del kit animan a guardar dentro una mascarilla homologada que también luzca tonos primaverales; así que, ¿por qué no apostamos por una FFP2, las favoritas de los usuarios, rosa o azul, para ir bien protegidos y que nuestro ‘look’ no pase desapercibido?

- ¿Se te empañan las gafas? Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos a diario es que las gafas se les empañen debido al vaho generado dentro de la mascarilla y que sube hacia los vidrios. Claro que, ponerle solución está en nuestras manos: ¿conoces los beneficios de usar las toallitas que limpian, secan y protegen tus gafas para que dejen de empañarse?

