Más allá de las toallitas antivaho: otro truco efectivo para que no se empañen las gafas con la mascarilla

La mascarilla forma parte de ese kit de artículos que no deben faltarnos al salir de casa (móvil, cartera, llaves...). Dada la situación sanitaria actual, este elemento nos acompaña (y protege), pero, llevarlo tiene algunas consecuencias que, hasta ahora, no nos habíamos planteado. Por un lado, están los que le han dado la bienvenida al maskné; por otro, los que acaban con dolor de orejas debido a la tensión de las gomas laterales; y, por último, y no por ello menos importantes, los que están hartos de ir con las gafas empañadas debido al vaho que se genera.

Estos últimos son uno de los grupos que más se han movido por internet para dar con buenas soluciones que pongan fin a la molesta sensación de no ver nada sin tener que renunciar a las gafas. Trucos como colocar las lentes encima de la mascarilla o hasta restregar una patata por ambos lados de los cristales son algunos de los que más han sonado; sin embargo, ninguno de estos trucos evita que se empañen. Pero, las toallitas antivaho sí han conseguido satisfacer esta necesidad, convirtiéndose de este modo en uno de los productos más deseados, aunque, quizás, ahora, le haya salido un digno competidor. ¿Ya has oído hablar de las tiras de silicona invisible que ajustan la mascarilla para evitar que el calor salga disparado a nuestros cristales?

Por qué apostar por estas almohadillas

Este artículo está elaborado con silicona no tóxica y suave que, además, se puede lavar y reutilizar. Su objetivo es proporcionar una visión clara evitando que el aire que exhalamos al respirar empañe los cristales de las gafas. Esto se produce porque, al usar estas almohadillas, el aire se expulsa por los lados y no hacia arriba. Pero, ¿cómo se deben usar?

En primer lugar, debemos quitar la cinta adhesiva que está acoplada en cada almohadilla.

Después, debemos alinear el puente nasal de este artículo con el de la mascarilla, colocárnosla de forma correcta y presionar para que se quede fijada.

Eso sí, esta herramienta no es válida para todo tipo de mascarillas. Se recomienda su uso con FFP2 y quirúrgicas, que son las que tienen un puente nasal claramente diseñado.

