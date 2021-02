La pierna de Ashley Judd no tenía pulso cuando llegó al hospital y necesitaba "desesperadamente" una transfusión

La actriz Ashley Judd se rompió la pierna por cuatro partes tras una caída en la selva del Congo, mientras realizaba una expedición para ver monos bonobos. Ahí empezaron 55 horas de agonía hasta que pudo llegar a un hospital en Sudáfrica, que incluyeron traslado por la selva en una improvisada camilla, en moto con otras dos personas, furgoneta y avión.

Ahora, la actriz ha contado más detalles de esa aventura, que acabó en el Hospital Sunninghill de Johannesburgo (Sudáfrica) donde por fin pudieron operarla.

"Llegué a ellos desde la RDC (República Democrática del Congo) en un estado terrible y mi pierna no tenía pulso. Necesitaba desesperadamente una transfusión de sangre", contaba la intérprete en Instagram, donde compartió fotografías de su hospitalización.

Las enfermeras eran "de primera clase" y el cirujano "se encargó de estabilizar mi pierna con el fijador externo hasta que el daño masivo de los tejidos blandos y la inflamación se redujeron para que pudiera realizar la Gran Operación", narraba Judd.

"Mi querido padre recibió el mensaje que ningún padre desea: "emergencia, nopuedo responder a las preguntas, por favor, ven ahora". Pudo venir a Sudáfrica porque está vacunado", aseguró Ashley en referencia a la vacuna contra la Covid-19.

Tras esa operación llegaron otras 22 horas y 4 vuelos en una ambulancia aérea para llegar a Estados Unidos, todo ello gracias según destaca, a su "seguro de catástrofes en viaje", que había contratado.

"Finalmente, me habilitaron para una operación de 8 horas para reparar los huesos, descomprimir el nervio hemorrágico y extraer los fragmentos de hueso del nervio. Ahora me estoy recuperando de la operación", informaba la actriz.

"Ya estoy en pie y en movimiento", decía Judd, antes de animar a no olvidar a los que no tienen tanta suerte como ella: "Recordemos siempre a los que no tienen seguro. Recordemos a los que no tienen opciones. Recordemos a los que están solos y tienen miedo".