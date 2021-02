La presentadora Mamen Mendizábal y la expresidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, protagonizaron este jueves una tensa entrevista en el programa Más vale tarde.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, declarará próximamente en la Operación Púnica que investiga la caja B del partido, en la que Aguirre está imputada. En el programa de La Sexta, la entrevistada aseguró que Bárcenas declarará contra ella "para recibir beneficios penitenciarios" y, ante las preguntas de Mendizábal, no dudó en endurecer el tono.

"Mientras Dios me dé salud seguiré en la política", afirmó Aguirre al comienzo de la entrevista, que tuvo lugar en los últimos 15 minutos del programa. Al principio, la política conservadora respondió calmadamente a las cuestiones relacionadas con el futuro de su partido tras los resultados de las elecciones catalanas y la salida de la sede de la calle Génova. Sin embargo, la situación cambió cuando Mendizábal preguntó sobre si tenía conocimiento de la caja B del partido.

Tras lanzar la pregunta, la política comenzó a interrumpir a la presentadora, que le espetó: "Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo con usted. Si no me quiere responder, lo entiendo, pero deje que la pregunte". La respuesta de Aguirre fue clara: "El respeto lo tiene que tener usted conmigo, que soy la entrevistada".

La entrevistada dejó entrever que no le habían informado sobre el rumbo que iba a tomar la entrevista y, además, acusó a Mendizábal de ser ella quien le estaba poniendo impedimentos a la hora de intervenir. "Me va a hacer muchas preguntas seguidas para que no pueda contestar", se quejó, afirmando que le habían dicho que charlarían "de Pablo Echenique y Pablo Iglesias".

Ante las insistencias de la periodista, Aguirre añadió: "Oiga, que no, que no acepto que haga una retahíla de 60 preguntas que son afirmaciones y que no me deje contestar. No son preguntas sino afirmaciones". "Yo le he preguntado si la información que tiene Bárcenas a usted puede comprometerla o poner en aprietos al PP", apuntó entonces Mendizábal.

"Yo no sé qué información tiene pero le aseguro que a mí no me puede comprometer", expresó Aguirre, reiterando que casos como los de Francisco Granados e Ignacio González eran "aislados" dentro del PP.