El PP abandona la sede de Génova: "No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando"

Pablo Casado se ve fuerte y ve fuerte al PP. El mal resultado en Cataluña no cambia la estrategia de Génova y así lo dejó claro este martes el propio presidente ante el Comité Ejecutivo Nacional, al que acudió precisamente el candidato catalán, Alejandro Fernández. "No hay nada que celebrar para los que queremos una España y una Cataluña unida", sostuvo Casado, pero culpó a Ferraz y al PSOE de "hundir la participación". El mayor anuncio de Casado, eso sí, es que el partido se va de la sede de Génova, que está siendo investigada por la justicia. "No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando", sentenció. Además, aprobará un nuevo mecanismo de transparencia para el partido para evitar nuevos casos de corrupción. Los cambios, por tanto, son de estructura, pero no de nombres.