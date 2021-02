Olona pretende una campaña de la fruta "ejemplar" en la que Aragón sea referente en "hacer bien las cosas"

Así lo ha indicado después de mantener un encuentro con las principales organizaciones agrarias de la región y con representantes de cooperativas agroalimentarias para analizar el contenido de la citada orden. También han estado presentes las consejeras de los otros dos Departamentos del Ejecutivo que la suscriben, la de Sanidad, Sira Repollés, y la de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón.

"Desde el Gobierno de Aragón, hemos pedido a las organizaciones el apoyo para el buen fin de esta orden, que no es otro que evitar lo que pasó el año pasado y lograr que se produzca una campaña de fruta que sea ejemplar, que la comunidad autónoma sea un referente de hacer bien las cosas y de trabajar correctamente incluso en estas situaciones", ha relatado el consejero de Agricultura.

En este punto, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los representantes de los agricultores hayan ofrecido su colaboración: "Hay un compromiso compartido".

Olona ha mencionado que este apoyo facilitará cumplimentar la declaración responsable que, durante el primer mes, tendrán que hacer los fruticultores para que el Gobierno logre tener una trazabilidad de los empleados. Los temporeros también tendrán que rellenar otra.

El consejero ha sostenido que aunque es un trámite sencillo, "siempre es bueno tener un apoyo y, desde luego, las cuatro organizaciones y las cooperativas son agentes fundamentales para facilitarlo".

Olona ha añadido que, más allá de este primer paso de la declaración responsable, hay que lograr que la orden sea una herramienta "eficaz y útil" para realizar "una campaña ejemplar, segura y que no suponga ningún problema desde el punto de vista sanitario".

Asimismo, ha dicho que aunque se trate de una orden que firman tres Departamentos es "una acción de Gobierno". No obstante, la tramitación de las declaraciones responsables corresponderán al suyo, de Agricultura.

LLAMAMIENTOS

Joaquín Olona ha insistido en la importancia de que no se hagan llamamientos que provoquen la llegada de más trabajadores de los que estrictamente se necesitan. Además, ha precisado que hay que cumplir "de manera absolutamente determinante" la legislación laboral.

"El empleador tiene la obligación de constatar que el trabajador tienen las condiciones de alojamiento adecuadas, no que tenga la obligación de dar alojamiento", ha aseverado.

"De lo que no se trata es de provocar la llegada de personas a las que no se les puede dar trabajo, ni pretender dar trabajo a personas que no disponen de alojamiento, es algo tan básico como eso". Ha expuesto que todavía faltan unos meses para que se inicie la campaña, por lo que hay que trabajar en este sentido para evitar que haya procedimientos sancionadores.

También ha explicado que no cabe responsabilizar al sector de que puedan venir personas por voluntad propia para la actividad que sea, pero sí se pide a los agricultores que colaboren con el Gobierno para que no se produzca un llamamiento a quienes no se puede emplear.

INSPECCIONES

El Ejecutivo autonómico intensificará, para asegurar el cumplimiento de la orden, las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.

El Gobierno de Aragón ha informado de que, como en el resto de las actividades económicas del ámbito privado, son los empleadores quienes tienen la responsabilidad y la obligación de adoptar los medios y medidas necesarias, no sólo para llevar a cabo la actividad productiva, sino para que dicha actividad cumpla con las exigencias legales en seguridad y salud.

"El apoyo público en favor del sector frutícola, lo mismo que para cualquier otro sector productivo, será a partir de la acreditación expresa del cumplimiento fehaciente de las obligaciones laborales, incluyendo la seguridad, salud y el alojamiento de los trabajadores desplazados", ha glosado.

La recogida de la fruta, al igual que el resto de actividades incluso esenciales, deberá adaptarse al contexto sanitario que la situación epidemiológica determine en cada momento y colaborar con las autoridades, sabiendo que el desarrollo de la actividad puede quedar condicionado.

COLABORAR

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Aragón, José Manuel Roche, ha remarcado la importancia de colaborar "entre todos" para evitar contagios durante la campaña.

El objetivo, ha continuado, es que agricultores, ganaderos y temporeros estén trabajando "en las mejores condiciones de prevención de riesgos" posibles para "acabar la campaña con normalidad". Ha reconocido la importancia de que se firmen las declaraciones responsables y ha defendido que el sector ha hecho un importante ejercicio de responsabilidad durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Aragón, Ángel Samper, ha resaltado que los principales problemas se pueden producir en los alojamientos y ha considerado que habría que evitar que "trabajadores de distintos orígenes coincidan en un mismo alojamiento".

Además, ha destacado que se evitarían muchos riesgos, si se aportan alojamientos en las propias explotaciones. "Debería haber voluntad por parte de las administraciones porque deberíamos abordar este tema entre todos con dotaciones presupuestarias", ha considerado.

El presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), Jorge Valero, ha apostillado que hay que trasladar a los agricultores "que esto no es una nueva burocracia", sino "una medida excepcional de la pandemia" para ayudar a la trazabilidad de trabajadores en caso de que haya contagios.

El responsable de la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), José María Alcubierre, ha afirmado que los tiempos "especiales" requieren "normativa especial". Ha opinado que esta campaña será diferente a la anterior, ya que ahora hay más conocimiento sobre el virus.

Ha aclarado que desde UAGA tienen el compromiso de tratar de minimizar al máximo los contagios. También ha puesto en evidencia que, aunque se ha publicado la orden, todavía tienen que trabajar muchos detalles sobre su aplicación.

REUNIÓN

Por otra parte, este miércoles, 17 de febrero, Olona y Repollés, junto al director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, mantuvieron una videoconferencia con la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés. El objeto fue tener una primera toma de contacto e intercambiar información para ver cómo se va a abordar la gestión de la próxima temporada de recogida de la fruta en cada comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón le transmitió a Vergés el plan en el que llevan trabajando desde el año pasado y que se ha materializado este jueves en la orden publicada en el BOA. Asimismo, ambas instituciones se comprometieron a mantener una próxima reunión en las próximas semanas con el objetivo de poder tomar medidas conjuntas.