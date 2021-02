El pleno rechaza el aplazamiento de 6 meses en el pago de cuota de autónomos mientras PSOE recuerda "que ya hay ayudas"

Además, la PNL pedía también el aplazamiento en la presentación e ingreso de todas las declaraciones tributarias por impuestos que recaigan en el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado (incluyendo declaraciones informativas, declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, retenciones e ingresos a cuenta, y pagos fraccionados del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades), que finalicen desde el día 1 de enero de 2021 hasta finales de junio de 2021.

A pesar del resultado en contra, la diputada de Cs, Belinda León, ha defendido previamente su Proposición No de Ley porque es una iniciativa "necesaria" ya que pretende ayudar a todos los que están sufriendo la pandemia" y pedía también "minimizar los trámites burocráticos a los que se enfrentan".

Para Cs se trata de "llegar a acuerdos y establecer condiciones" que permitan a los que peor lo están pasando "un desarrollo vivo de la economía" porque para Ciudadanos "no es de recibo que, mientras muchos establecimientos están sin ingresos o se encuentran cerrados por las restricciones, tengan gastos".

Además, León ha lamentado que esta situación que vivimos ahora viene "ya de antes", en concreto, ha indicado, "del año pasado cuando también se tomaron medidas muy drásticas que obligaron al cierre de los negocios. Ahora las medidas de ayudas deben ser inmediatas y el Gobierno no puede decir que no lo sabía".

Ante esta situación, ha pedido "planificar, ordenar y gestionar con anticipación estas ayudas".

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha anunciado su voto en contra de esta PNL porque "aunque somos conscientes de las dificultades que se están pasando, es verdad que la respuesta que se está dando por parte del Gobierno de España es novedosa, innovadora y resuelve parte de los problemas" y ha indicado que la salida global "le compete al Gobierno".

En cambio, la diputada del PP, Catalina Bastida, ha explicado que su grupo sí que votará a favor de la PNL de Ciudadanos porque "en estos momentos cualquier ayuda es buena". Aún así, ha criticado, "aplazar seis meses el pago de cuotas e impuestos es pan para hoy y hambre para mañana porque no se libran de pagar y lo que se hace es engordar los problemas de muchos".

La diputada popular ha criticado también que el Gobierno "anuncia pero luego no cumple" y "muchos riojanos ya no les pueden creen porque muchos no han cobrado sus convocatorias", por ejemplo -ha detallado- "los feriantes se han hartado de presentarse a convocatorias y no han obtenido nada".

Ante la intervención de Bastida, el diputado de PSOE, Francisco Ocón, ha criticado las indicaciones del PP a la vez que le ha recordado que "si hay retrasos en nuestra comunidad autónoma es porque hay ayudas no como en Madrid que ni siquiera las tiene".

Aún así, ha reconocido, "sabemos que ninguna ayuda será suficiente ante la situación que estamos viviendo".

Ocón ha recordado también que los aplazamientos se pueden solicitar y ha valorado la gestión de Sánchez ante estas ayudas recogidas en Reales Decretos.

Finalmente, ha pedido a los 'populares' que "no den lecciones sobre cómo tratar a los autónomos", sobre todo, "tras la gestión de la anterior crisis económica".

AYUDAS DIRECTAS A TRAVÉS DE LA ADER

El pleno ha continuado con el debate de la PNL -también de Cs- en la que se instaba a establecer -a través de la ADER- una línea principal de ayudas directas para empresas, pymes y autónomos en las que el criterio de concesión sea el volumen de pérdidas de facturación que acrediten que estén sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID y/o de las medidas que se hayan adoptado para su contención. Al igual que la anterior, la PNL ha sido rechazada por los mismos votos en contra.

En este caso, el diputado de Cs, Alberto Reyes, ha pedido al Gobierno que "de una vez por todas" responda "a lo que los ciudadanos quieren en la calle" porque es "absolutamente necesario y normal que las ayudas se den en función del nivel de pérdidas que está teniendo la gente".

Ante las nuevas medidas que el Gobierno de La Rioja han anunciado para ayudas a los más afectados por los cierres de la pandemia, desde Cs piden que las ayudas "no sean para los que tecleen más rápido en la web de la ADER" sino que "piensen en todos" porque "por ejemplo, un hostelero que pueda abrir el próximo lunes, por ejemplo en la calle Laurel, después de un mes de cierre, no debería estar pensando en meterse en la página web para pedir la ayuda". Se trata de "sentido común y trabajo" para ayudar a todos.

En el debate, Henar Moreno (IU La Rioja) ha explicado su voto en contra porque "ayer ya se anunciaron ayudas directas por parte del Gobierno de La Rioja a los negocios que han tenido que cerrar por las últimas medidas".

Por parte del PP, Alberto Bretón, ha anunciado el voto a favor de su grupo ya que "aunque no compartimos la técnica legislativa de Cs" porque "algunos sectores han podido quedar fuera de ese texto, la realidad es que debemos ir por ese camino ante el fracaso de la política de Concha Andreu en cuanto a materia de incentivos y ayudas que es errática e improvisada y solo ofrece planes esqueléticos que dan lugar a muchas dudas".

Además, Bretón espera que se reconduzca el trabajo de la ADER que "ha sido un referente en nuestra comunidad autónoma".

Finalmente, el PSOE, en voz de Sara Orradre, ha pedido a la oposición que sean "rigurosos" porque sí que ha habido ayudas" a la vez que ha querido reconocer "el esfuerzo del Gobierno de España, de la Administración riojana o de los Ayuntamientos y de la ADER que ha multiplicado su plantilla para poder gestionar y resolver las ayudas, habilita ayudas del Plan de Emergencia, de Rescate, e incluso un nuevo plan presentado ayer con más de 12 millones de euros".

AVANCE CIENTÍFICO Y SANITARIO DE LAS VACUNAS

En otro orden de asuntos, la sesión ha continuado con el debate de la PNL de la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, en la que instaba a celebrar "el gran avance científico y sanitario que suponen las vacunas contra la COVID-19 que se han desarrollado en un tiempo récord y se están suministrando" así como "aquellos proyectos de vacuna y otros tratamientos que están en desarrollo en estos momentos".

Henar Moreno ha querido recordar las palabras del secretario general de la ONU cuando decía que "la distribución equitativa de las vacunas es la mayor prueba moral que afronta la humanidad".

Ante ello, ha indicado, "hace tiempo que utilizamos vacunas pero el 75 por ciento de las dosis de vacunas que se han puesto solo se han aplicado en 10 naciones del mundo. Todas ellas de países desarrollados". Además, ha indicado Moreno, "hay más de 130 países que no han recibido ni una sola dosis de vacunas".

"Podemos pensar que es una cuestión de justicia pero también desde el punto de vista egoísta porque si los países del sur siguen sin aplicar vacunas, el virus seguirá mutando y volviendo. Hay que garantizar una salida a toda la humanidad".

Para Henar Moreno, "la pandemia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de nuestro sistema y es necesario dar una salida global y utilizar la cumbre del G-8 para garantizar que las vacunas lleguen a toda la población mundial".

Por todo ello, "es el momento de celebrar que por fin existe la vacuna pero hay que plantear que el proceso de compra de las vacuna sea transparente" y estar a la altura de la situación en la que vivimos "para atajar los problemas con la celeridad que requiere".