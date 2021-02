Amaia Salamanca explica cómo es ser madre de familia numerosa: "Lo difícil no es tener hijos, es educarlos"

Amaia Salamanca no suele ser alguien que se muerda la lengua a la hora de explicar ciertas cosas de su ámbito privado. Lo ha demostrado con sus últimas declaraciones, en las que ha hablado largamente de su faceta como madre en una familia numerosa y de probables planes de futuro.

Fue a finales de agosto del año pasado cuando la actriz y Rosauro Varo veían cómo no solo tenían que hacerle frente a una pandemia y las pérdidas que esta ha supuesto para la hostelería a nivel mundial, sino también al fuego, pues Puro Beach, uno de los locales del empresario en la Costa del Sol malagueña, era pasto de las llamas.

Pero ello no fue óbice para que Salamanca y su pareja desde hace más de diez años (se conocieron en 2010 por un amigo en común) decidiera ese mismo octubre hacer las maletas, dejar atrás su vida en Madrid e instalarse en Marbella, donde Varo posee varios negocios, con sus tres hijos: Olivia, que cumple 7 años en 2021, Nacho, de cinco años, y el pequeño Mateo, de cuatro.

La elección de Guadalmina, una exclusiva urbanización, no fue baladí, dado que era el lugar donde solían ir de vacaciones, entre descansos de rodaje de la intérprete de 34 años y donde, tal y como explicado en una entrevista a Europa Press, pueden llevar mejor la conciliación familiar.

"Yo creo que siempre hay que sacar tiempo para uno mismo. [Rosauro] Está muy bien como padre de familia, pero tienes que tener tú tu trabajo, cuidar de tus hijos... También hay más personas responsables en la familia que tienen que cuidar de los niños y tenemos también que buscar tiempo para nosotras mismas y hacer lo que nos gusta", ha comenzado argumentando.

Eso sí, si en algún momento han de desplazarse, no se pone ningún impedimento: "Al final, por mi trabajo he acabado viajando mucho; dependiendo de dónde sean los rodajes, es algo habitual y en casa todo el mundo está hecho a que nosotros trabajamos en muchas ocasiones fuera de casa . Lo entienden perfectamente".

Quizá ese trajín acabe haciendo que alguno de los pequeños quiera dedicarse a la interpretación, algo que no ve con malos ojos Salamanca. "Si quieren serlo por supuesto que yo encantada. En cualquier cosa que ellos elijan intentaré apoyarlos, pero creo que son muy pequeños para saber. Ahora todavía están en el mundo astronauta y esas cosas", bromeó.

Como ya es sabida su respuesta ante las posibilidades de una boda entre ella y Rosauro (llegó a responder hacer unos años "No es un paso necesario; la familia que hemos formado es mucho más importante que firmar un papel"), tocaba finalmente hablar de la idea de ampliar, una vez más, la prole.

"Ahora mismo no, estoy feliz", ha admitido la coprotagonista de A pesar de todo, Lo dejo cuando quiera o Sin tetas no hay paraíso, quien ha optado por explicar qué significa para ella ser madre en una familia numerosa: "Lo difícil no es tenerla, es educarlos y en eso todavía nos queda mucho por delante".