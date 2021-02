Tener antepasados neardentales facilita sobrevivir a la Covid con síntomas leves o de manera asintomática

Un estudio ha revelado que las personas que han sobrevivido a su contagio por Covid-19 con síntomas leves o de manera asintomática podrían tener antepasado neardentales. Y es que los investigadores han encontrado una mutación genética que reduce el riesgo de infección grave por este virus en aproximadamente un 22%.

Una mutación que este análisis, publicado por la Proceedings of the National Academy of Sciences, ha hallado en todas las muestras que tomaron de ADN neandertal, así como en aproximadamente el 30% de personas de origen europeo y asiático.

Concretamente, esta región codifica proteínas que activan enzimas que son importantes durante las infecciones con virus de ARN y puede tratarse de una variación que se ha transmitido a lo largo de los milenios porque ayudó a las personas a sobrevivir, como cuentan Svante Paabo y Hugo Zeberg del Instituto alemán 'Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig'.

"Demostramos que un haplotipo en el cromosoma 12, que está asociado con una reducción de aproximadamente el 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con Covid-19 cuando se infecta por el SARS-CoV-2, se hereda de los neandertales", cuenta el estudio.

Este curioso hallazgo podría ser la pieza fundamental para resolver el misterio de por qué los pacientes negros son mucho más propensos a sufrir una enfermedad grave por coronavirus, ya que este haplotipo está presente en frecuencias sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África.

Esto se debe que los neandertales, que se extinguieron hace unos 40.000 años, a veces, se cruzaron con los humanos modernos en Europa y Asia, pero no con los africanos.

Los estudios estiman que alrededor del 2% del ADN en personas de ascendencia europea y asiática se remonta a los neandertales. Una conclusión basada en 2.200 muestras en personas vivas con casos graves de Covid-19 o controles compatibles.

Más tarde, verificaron el ADN tomado de los esqueletos de cuatro humanos antiguos, para ser más precisos, un neandertal de 70.000 años de Siberia, un neandertal de 50.000 años de Croacia, un neandertal de 120.000 años de la cueva Denisova en Siberia y un neandertal de 80.000 años de antigüedad del mismo sitio de un denisovano, otra subespecie de humano antiguo.