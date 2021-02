Ciudadanos critica que el "sectarismo" del consejero Uruñuela "impide avanzar hacia una educación pública de calidad"

La formación naranja considera un despropósito las medidas adoptadas desde la consejería de Educación durante la pandemia ya que el objetivo se debería centrar en trabajar en conseguir la mejor educación pública, y eso incluye a centros públicos como concertados. Empezamos la legislatura advirtiendo de que el Gobierno de La Rioja estaba utilizando la educación como herramienta política, manipulando y mintiendo a la sociedad, y lejos de eso, al incorporarse la variable de la pandemia, han provocado más desigualdades.

"En los últimos meses hemos comprobado como eran más de 400 los profesores de apoyo para la red pública frente a los 7 de la concertada, hemos asistido con asombro como los medidores de CO2 eran destinados solo para la pública, el virus no debe existir en las aulas de la concertada o la cancelación del acuerdo con la Diócesis de manera unilateral. La última novedad es señalar la puerta de salida a la concertada por medio del borrador del decreto de escolarización", ha apuntado León.

Para Cs el consejero tiene la obligación de llegar a dialogar y no imponer, sino consensuar. La diputada de Ciudadanos ha indicado que "siguen su hoja de ruta y así jamás podremos llegar a mejorar nuestro sistema educativo. No es una cuestión de público o concertado, es una cuestión de calidad educativa", resaltando que "ahora desde la consejería se pretende centralizar todo el proceso escolarización eliminando la libertad de los padres a la hora de elegir la elección de centro. Asistimos estupefactos a una demolición de la calidad y de la equidad educativa".

Los 'naranja' consideran que España necesita una educación de todos y no de un gobierno en particular. En este sentido, el cambio de consejero de Educación no ha servido para nada porque el descontento social se ha incrementado. "El Gobierno de La Rioja ha continuado en la misma línea de ataque a la libertad de las familias. El decreto de escolarización debe atender a la demanda real pero ahora pretender usar este mecanismo que se otorga para desequilibrar la demanda para ir contra los centros concertados. Por mucho que pretendan vendernos lo contrario, es un planteamiento de carácter ideológico, única y exclusivamente", ha subrayado León.

"El debate público debemos centrarlo sobre el modelo de enseñanza y qué necesitamos para mejorar la educación en los centros y los docentes sin importar que sean de la red pública o concertada", ha concluido León.