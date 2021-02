Brutal enfrentamiento entre Alba Carrillo y la hermana de Manuel (La isla de las tentaciones): "Eres una payasa"

Manuel está siendo uno de los grandes protagonistas de La isla de las tentaciones 3. Y es que, al andaluz le duró muy poco "la manita relajá" tal y como le indicó Lucía, su novia, al despedirse de él para que diera comienzo el programa.

Tras su doble infidelidad está recibiendo todo tipo de juicios por quienes cuestionan la veracidad de las lágrimas del joven al principio del formato o quienes afean que haya jugado con dos de las tentadoras, Stefany y Fiama. Eso sí, en ambas situaciones, la encargada de defenderle en los platós es su hermana Gloria.

Esta ha sido juzgada en alguna ocasión por ser incapaz de criticar los comportamientos de Manuel y justificarlos, siempre, contra viento y marea. En esta ocasión, se ha enzarzado con Alba Carrillo a un nivel que Sandra Barneda ha tenido que intervenir.

Ocurrió cuando los colaboradores comentaban la reacción de Manuel cuando Barneda le entregó unas pertenencias de su novia. "¿Por qué hace eso de estornudar cuando abre la caja?", preguntó Alba Carrillo. "Dices que mi hermano estornuda abriendo la caja. ¿Y tú en Gran hermano? Que eras una lagartija llorando", respondió Gloria con sarcasmo.

"Corazón, estamos en La isla de las tentaciones. El tema es que yo siempre he sido la cornuda, no soy el tío que va de cama en cama para que venga mi hermanita a defenderme'", dijo Carrillo. Lejos de recoger cuerda, Gloria lanzó una amenaza: "Si tú atacas, yo te ataco a ti. No digas que mi hermano finge".

Entonces, el tono de ambas subió, llegando incluso a descalificaciones personales. "Me dan igual los golpes bajos que des, porque eres igual que tu hermano, una payasa. Han traído a defender a una persona igual que él, de la misma catadura moral", apuntó Carrillo, sin miramientos.

Entonces, Gloria le dijo que era "una payasa", y Sandra Barneda tuvo que intervenir: "Insultos no. Todo muy bien hasta que se insulta, ese es el límite", explicó Barneda antes de zanjar el debate.