Cinco artículos de lo más curiosos que puedes encontrar en Amazon (parte 2)

Por si te gustó la semana pasada la primera parte de 'Cinco artículos de lo más curiosos que puedes encontrar en Amazon', esta semana volvemos con más productos curiosos que puedes encontrar en el marketplace por excelencia.

Para cubrir una necesidad

A la hora de evitar el contacto directo en baños públicos, ellos lo tienen mucho más fácil que ellas. Por eso este urinario femenino para orinar de pie de Las cosas que importan puede ser su gran aliado al aire libre, en festivales, servicios en malas condiciones o centros comerciales, entre otros.

Urinario portátil femenino. Amazon

Para nostálgicos

Tal vez el coche de Regreso al pasado no exista, pero hay una forma de hacerlo: el reproductor de Casete Walkman con Bluetooth de Digitnow!, una forma de recuperar las cintas, si todavía las guardas y disfrutarlas en tus auriculares contemporáneos.

Reproductor bluetooth de cintas de casete. Amazon

Para melómanos

Si ya sea saliendo a correr o caminando por la calle no puedes dar un paso sin tu lista de reproducción favorita, entonces tu complemento de este invierno es el gorro musical de Cotop. No volverás a decir: "¡Ay, es que a mi los auriculares se me caen!".

Gorro musical. Amazon

Para entretenerse en la intimidad

Hace mucho tiempo que, con los smartphones, lo de leer revistas o las etiquetas del champú para hacer tiempo ha pasado de moda. Pero si quieres diversión y que nadie te moleste (ni siquiera por mensaje) mientras estás en el baño, ¿qué tal si dejas un rato el móvil y te entretienes con el minigolf de Dorime?

Minigolf para el baño. Amazon

Para fumadores o amantes de las velas

Clase y muy buen precio se unen en este mechero eléctrico de ASANMU, el más vendido de Amazon en encendedores para velas. ¿Su secreto? Es táctil y eléctrico: no verás salir la llama por ningún lado.

Mechero eléctrico. Amazon

