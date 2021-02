La imagen más cómica de las elecciones en Cataluña: el presidente de una mesa se viste de payaso y la monta

La jornada electoral de este 14-F con la celebración de las elecciones en Cataluña ha dejado una imagen muy pintoresca que ha destacado por encima del resto de anécdotas del día -como la presencia de madridistas votando en el Camp Nou o ateos haciendo lo propio en iglesias- y ha sido un presidente de mesa vestido de payaso.

Lugi, presidente de su mesa electoral en la Escuela Tarragona, ha sido sin duda protagonista del día al aparecer en el colegio electoral vestido de payaso. Los Mossos y la seguridad del lugar le han reprochado su actitud en la entrada del recinto e incluso le han dicho que iba borracho, algo que él ha negado rotundamente.

"La Policía me decía que iba borracho, yo les he dicho que mentira, que si querían me hicieran el test, pero al final no me la han hecho. Me han dicho que no podía ir así, que no era respetuoso", ha contado él mismo en el programa Via Lliure de RAC1.

Además, ha explicado la razón por la que ha decidido disfrazarse de payaso para estas elecciones autonómicas: "He ido disfrazado de payaso porque esto es un circo. Es lo que pensé cuando me llegó la carta", ha dicho muy seguro mostrándose en contra de la celebración de los comicios en plena tercera ola de Covid-19.

El chico ha explicado además que ninguno de los presentes en su mesa, todos menores de 30 años, quería ir, aunque no han tenido opción. Haciendo honor a su disfraz, ha estado jugando con pelotas y bailando mientras la gente se acercaba a votar, tal y como refleja un vídeo difundido en redes.

Nada podría definir mejor estas elecciones en Cataluña 🤡pic.twitter.com/4e4pqxjVnd — Manu (@manueljn8) February 14, 2021