Pleno.- Repollés dice que la evidencia científica "no respalda" los cribados masivos

"Ninguna sociedad científica aconseja el cribado masivo como medida de control de una pandemia", ha aseverado la titular de Sanidad, quien ha subrayado que no es problema de recursos, sino de que "no tiene rentabilidad diagnóstica". Igualmente, ha apuntado que la áreas de salud donde más pruebas PCR se han realizado son Utrillas, Teruel Ensanche, Casablanca, Cedrillas y Teruel Centro.

Por otra parte, Repollés ha dejado claro que no existen las ambulancias COVID "como tales" y que "todo el transporte sanitario atiende a las personas, tengan o no COVID-19", añadiendo que Sanidad tiene desplegadas 51 ambulancias en la provincia de Teruel, 28 para transporte programado y 23 para el urgente, tras lo que ha recalcado que hay días "que no se activan".

En el caso de la zona de salud de Alcañiz, Sanidad cuenta con tres ambulancias, una con presencia las 24 horas y las otras dos de 12 horas, así como una ambulancia de soporte vital básico en Utrillas, a una hora de distancia, otra en Caspe (Zaragoza), a 24 minutos; otra en Híjar, a 21 minutos; y otra en Andorra, también a 21 minutos. "Incluso los días de más afluencia por picos de la pandemia, la movilización está lejos de un uso intensivo", ha recalcado la consejera.

Además, Repollés ha tildado de "alarmista y falso" deslizar que el Hospital de Alcañiz no funciona bien o "está cojo", en alusión a la falta de unidad UVI, de la que se ha quejado Marín, señalando la consejera que los casos que lo precisan se derivan a su hospital de referencia.

SEGUNDA OLA

La titular de Sanidad ha contado que, durante la segunda oleada de la pandemia en Aragón, en agosto del año pasado, la comunidad autónoma tenía más de 600 casos y la provincia de Teruel "aguantó" sin llegar a 400, pese a lo que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) envió a Teruel ocho refuerzos de enfermería y tres médicos de familia, "que siguen en esos centros".

Repollés ha comentado que los directores generales de Asistencia Sanitaria, José María Abad, y Salud Pública, Francisco Javier Falo, se han desplazado este jueves a Teruel para resolver dudas y planificar refuerzos.

Asimismo, la titular de Sanidad ha expresado que no se le ocurre qué perfil de pacientes tienen que ir a una farmacia a realizarse el test de antígenos y ha subrayado que se hace el "número suficiente como para atender las necesidades epidemiológicas", aseverando que "no aporta nada" esta propuesta del PP, que las farmacias no han precisado.

BAJO ARAGÓN

Ana Marín se ha quejado de que el Bajo Aragón histórico carezca de una ambulancia COVID y ha recordado que las Cortes autonómicas lo solicitaron el pasado mes de noviembre, pero "seguimos sin esa dotación", tras lo que ha resaltado que en toda la provincia de Teruel solo hay ocho camas de UCI -en el Hospital Obispo Polanco de la capital-, con una población de 134.000 habitantes.

Ha defendido los cribados masivos, poniendo el ejemplo de Palencia, donde se realizó uno a 13.000 personas y se detectaron 300 casos asintomáticos. A su juicio, lo único que ha hecho el Departamento de Sanidad de Aragón en Teruel es "dejar pasar el tiempo" y por eso ha pedido medidas "propositivas", no solo restricciones.