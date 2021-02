El cambio de 'look' radical con el que ha aparecido Lara Álvarez

Tampoco hace falta una razón específica parar mirarse al espejo y decidir que hace falta cambiar algo del aspecto físico. En ocasiones simplemente es una opción tan natural como probar algo nuevo y seguir adelante como si tal cosa, aunque ello sorprenda a los seguidores que tengas en redes sociales, como les ha ocurrido a los casi dos millones de fans que Lara Álvarez tiene en su cuenta de Instagram.

Este jueves, la presentadora de 34 años aparecía en un directo, que nada más acabarlo subiría como una publicación a pesar de sus más de 70 minutos de duración, dejando en shock a sus followers. Incluso, de una forma insospechada, eclipsando su conversación con su invitada, Beatriz Luengo, sobre su carrera, no solo como compositora y cantante, sino también como empresaria y escritora.

La Lara Álvarez que aparecía en las pantallas de sus fans es una Lara Álvarez completamente rubia, dejando atrás su reconocida melena castaña y diciendo adiós también a esas decoloraciones y mechas más claras e iluminadas con las que sí estaban acostumbrados a verla sus admiradores y admiradoras.

La periodista asturiana no le ha dado mayor importancia, aunque sí le ha dedicado unas palabras a su asombroso cambio de look, con un tono de rubio vainilla, como explican desde Lecturas, dulcificado por mechas babylights y que se está convirtiendo en tendencia estos meses.

"Todos lo habéis notado y no he dicho nada. Todavía no me he hecho [a su nueva imagen], pero me haré con ello. Es un cambio bastante... ", ha comentado, casi dejando que fuesen los comentarios los que terminasen la sentencia, cosa que sin lugar a dudas han hecho.

"¡Qué lindas sois las dos! ¡Valientes, inteligentes y talentosas!", les ha escrito India Martínez tanto a Lara como a la protagonista de Un paso adelante, que este jueves anunciaba su regreso (¿o se trata de un troleo?); o la experta en belleza Natalia de la Vega, que aseguró: "Qué guapa, Lara, me encanta el color del pelo".