Lara Álvarez defiende su soltería: "No pasa nada por tener 34 años y no tener pareja"

La presentadora Lara Álvarez vive su soltería con orgullo e independencia, como no podía ser de otra manera en el siglo XXI y así se lo ha hecho ver a sus fans en un directo en sus redes sociales.

La presentadora ha tenido varias parejas en los últimos años, pero ahora nadie ocupa su amor, algo que no le impide disfrutar de la naturaleza en su Asturias natal, donde pasa estos días acompañada de su perrita Lúa, de la que sí está enamorada.

A pesar de ser una persona que siempre ha mantenido en privado sus relaciones y su vida personal, en un momento dado no tuvo tapujos en hacerle ver a los seguidores que veían su directo en Instagram que "no pasa nada por tener 34 años y no tener pareja".

Y eso que candidatos y candidatas no le faltan, por ejemplo, el cantante Omar Montes, al que conoce de haber coincidido en Supervivientes, él como concursante y ella como presentadora en la isla.

Montes intervino en un momento dado y con su habitual descaro y guasa no tuvo problema en postularse como nuevo novio para la presentadora.

Lara Álvarez ha tenido varias relaciones que han salido a la luz, como la que mantuvo con Román Mosteiro, Andrés Velencoso o Adrián Torres.