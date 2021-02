Un San Valentín con vistas: planes para este fin de semana en los mejores hoteles de la ciudad

Si para algo ha servido la excepcional situación que vivimos desde hace casi un año es para redescubrir los hoteles de Barcelona. Más volcados que nunca en el cliente local, se nos ha ocurrido echar un vistazo a las propuestas de algunos de los más emblemáticos e icónicos de la ciudad para celebrar este 14 de febrero.

Y es que, seas o no de San Valentín, esta puede ser la excusa perfecta para visitar o incluso dormir en lugares en los que igual nunca te lo habías planteado y ahora es más fácil y asequible que nunca.

Opciones más que apetecibles para un San Valentín en el que no hará falta salir de Barcelona para hacer algo muy especial.

Hotel Arts

Si hablamos de vistas y de hoteles icónicos de Barcelona, el Arts merece encabezar esa lista. Así que quienes siempre hayan sentido curiosidad por saber cómo es eso de despertarse mirando al mar desde uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, ahora tienen la excusa perfecta.

La propuesta del hotel Arts para esta San Valentín Hotel Arts

El pack Stay & Valentine incluye estancia y desayuno, así como una cena en el restaurante Lokal del hotel con un menú especial pensado para San Valentín. Y todo ello por un precio a partir de 275 euros que, no hace falta ni decirlo, es algo realmente excepcional para un hotel de lujo como este.

Quienes quieran aprovechar al máximo la estancia seguro que se alegrarán de saber que la coctelería P41 está operativa los sábados y domingos por la tarde, los inmensos jardines del hotel -uno de sus grandes atractivos- están también abiertos a los huéspedes y, por si fuera poco, este mismo fin de semana reabre el restaurante la Enoteca de Paco Pérez, distinguido con dos Estrellas Michelin.

Una fondue en la terraza de El Palace

Algunos de los planes más originales para estos días los encontramos en lo alto de El Palace, otro de esos nombres míticos en la historia de Barcelona. Y es que, aunque por ahora no podemos quedarnos a dormir, su terraza cuenta con una agenda de propuestas de lo más interesantes.

¿Quién dijo que no se podía combinar Carnaval y San Valentín? Gauvin Pictures

Su Winter Rooftop Garden se ha convertido en un auténtico destino alpino gracias a su restaurante pop-up Chalet El Palace que para este fin de semana ofrece alternativas tanto para quienes se apunten a disfrazarse por carnavales como para los que opten por algo más romántico.

Sea cual sea el motivo, estos menús de alta montaña sin salir de la ciudad incluyen, entre otras especialidad, fondues y raclettes elaboradas con Quesos de Suiza, así que nos parece un plan fabuloso. Menús a partir de 42 euros.

Duquesa de Cardona, San Valentín musical

Un palacio histórico del siglo XVI alberga el hotel boutique Duquesa de Cardona, ubicado en la parte antigua de la ciudad y con unas vistas excepcionales sobre el puerto desde su terraza.

Vistas nocturnas desde la terraza Hotel Duquesa de Cardona

El hotel fue de los primeros -hace ya meses- en diseñar una oferta de actividades pensadas para los locales, con packs de estancia y cena a unos precios realmente apetecibles.

Ahora esa propuesta se remata con música en directo cada sábado por la noche en la terraza. No hay que olvidar que ahora mismo hospedarse en un hotel es la única forma de poder disfrutar de su restaurante debido a los horarios de hostelería en Catalunya.

Alojamiento con desayuno incluido, cóctel de Marc Álvarez, cena degustación elaborada por el chef de la casa Francisco Villota y copa de cava, y acabar la velada con música en directo. Todo ello a partir de 160 euros por pareja.

El hotel W enciende la llama

Como no podía ser de otra forma, uno de los hoteles más animados y conocidos de la ciudad también se apunta a esto de celebrar San Valentín. Y lo hace con el particular estilo del hotel W y un nombre de lo más sugerente: ignite the flame, enciende la llama.

Uno de los bares y restaurantes del hotel. Hotel W Barcelona

Y es que aquí lo del fuego es un tema muy serio gracias a su recomendable restaurante Flame, donde la brasa es la protagonista de los platos que se sirven.

El plan del W incluye una habitación con vistas al mar, cena y desayuno en Flame, masaje de media hora y acceso a la zona de relajación con canal de nadar, piscina interior, sauna y sala de vapor.

En este caso habrá que estirar un poco más el presupuesto (ronda los 500 euros para dos personas), pero quienes puedan o quieran darse un capricho harán muy bien en valorar esta opción.

Disfrutar en el Majestic

Y no nos olvidamos de un plan del que ya hablamos hace unas semanas y que es una gran opción para este o cualquier otro fin de semana.

El mejor plan sin salir de Barcelona Hotel Majestic

El pack "Disfrutar" del Majestic sigue en marcha hasta mediados de marzo, con su genial propuesta para alojarnos en este emblemático hotel, y disfrutar de una cena donde la trufa y los productos de temporada están muy presentes. Todo ello a partir de 269 euros por pareja.