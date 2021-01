Un menú con trufa y una noche en el Majestic, un gran plan sin salir de Barcelona

Que no se pueda salir de Barcelona no significa que haya que renunciar a buenos planes dentro de la ciudad. De hecho, la situación creada por la pandemia en los últimos meses ha llevado a restaurantes y hoteles a intentar seducir al público local con propuestas muy sugerentes. Y, por calidad y precio, impensables hace no mucho tiempo.

Así que quienes alguna vez hayan pensado en darse el capricho de pasar una noche en el hotel Majestic, ahora es el mejor momento. Y es que el mítico establecimiento de lujo de Paseo de Gracia -uno de los pocos que ha decidido mantenerse abierto en estos duros tiempos- ofrece un pack de cena, alojamiento y desayuno perfecto para organizar una pequeña escapada sin salir de la ciudad.

Con un precio a partir de 269 euros por pareja, el plan incluye el menú de temporada "Disfrutar" en el que la trufa es la protagonista. Dos platos y postre con opciones tan apetecibles como el huevo a baja temperatura con parmentier, setas, migas crujientes, jugo de asado y trufa melanosporum o la sopa de alcachofas del Prat y virutas de jamón.

Entre los platos principales nos encontramos con canelones de pollo asado con su jugo y trufa melanosporum, o el lomo de novillo a la brasa con crema de berenjena, jugo de carne y, claro, de nuevo trufa melanosporum. Quienes prefieran pescado u opciones vegetales que no sufran que también hay platos pensados para ellos.

Huevos a baja temperatura con pamentier y trufa Hotel Majestic

Aunque se puede disfrutar de este menú al mediodía tanto en el restaurante Solc del hotel como en la magnífica terraza -48 euros por persona- lo cierto es que la propuesta de la cena es muy tentadora.

Y no sólo porque ahora mismo alojarse en un hotel sea la única opción posible para cenar en un restaurante en Catalunya, sino porque estamos hablando de uno de los grandes hoteles de la ciudad.

Uno de esos pequeños lujos que nos merecemos este 2021.