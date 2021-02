El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha pedido a su rival del PSC, Salvador Illa, que "recapacite" y se haga el test de la Covid para el debate que mantendrán este jueves en La Sexta o si no diga "qué oculta".

En declaraciones a los medios tras realizarse una PCR antes del debate de esta noche, Carrizosa ha dicho que "hay algo raro" tras la negativa de Illa a hacerse la prueba y que "algo está ocultando".

"Debería hacerlo no solo por él y el resto de candidatos, sino por los trabajadores y en su condición de exministro de Sanidad. Es que no se puede entender que no lo haga. Es una sensación nefasta de opacidad, de falta de transparencia", ha defendido.

Y ha proseguido el candidato naranja al 14F: "¿Es porque se ha vacunado? ¿O porque tiene miedo a dar positivo?".

Illa ya rechazó las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado contra la Covid-19: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España", dijo.

En una entrevista en Cope, Illa explicó que ya había estado esa misma mañana, la del pasado martes, en TV3 sin que nadie le pidiera un test PCR o de antígenos y que, cuando llegó por la tarde y se lo plantearon, decidió no hacérselo porque ni tenía síntomas ni había estado en contacto con un positivo, las dos únicas razones que los protocolos sanitarios contemplan para hacer un test.