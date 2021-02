Cómo seguir siendo cliente de Unicaja sin pagar comisiones a partir de marzo

El pasado mes de diciembre, los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank aprobaban la fusión de ambas entidades. Ahora, Unicaja está informando a sus clientes de la subida de las comisiones, ya que han endurecido los requisitos para no cobrar comisión por el mantenimiento de las cuentas.

Así, Unicaja se suma a la tendencia actual de las entidades bancarias, que optan por poner requisitos más duros a la hora de optar a las mejores condiciones de sus cuentas bancarias.

Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia o Caixabank son algunas de las otras entidades en las que los clientes, para poder acceder a estas mejores condiciones, deben domiciliar la nómina, contratar otros productos o cumplir requisitos adicionales, según indica la Organización de Consumidores y Usuarios.

Las nuevas comisiones para los clientes de Unicaja

Unicaja ya está comunicando a sus clientes estos nuevos requisitos que, sobre todo, afectan a los que están menos vinculados a la entidad. De hecho, anteriormente, para no pagar comisiones los clientes tenían que cumplir estos requisitos:

Domiciliar la nómina, pensión o desempleo de un importe de al menos 600 euros o realizar ingresos recurrentes de al menos 7.200 euros al año. Realizar pagos con tarjetas de crédito o débito por un importe de al menos 1.200 euros al año o un mínimo de dos operaciones mensuales con las mismas. Tener contratado un seguro comercializado por el banco o bien disponer de un saldo mínimo de 6.000 euros en la cuenta o en otros productos (fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro) que comercializara la entidad

Ahora, tras la fusión con Liberbank, los requisitos se han endurecido y, los clientes, a partir del 15 de marzo de 2021, deben cumplir las siguientes condiciones:

Quienes cumplan todos los requisitos mencionados anteriormente no pagarán comisiones. Los clientes que cumplan solo alguno de los requisitos (o sea, tengan domiciliada la nómina, pensión o prestación de desempleo de al menos 600 euros, o tengan ingresos recurrentes de al menos 7.200 euros al año, etc.) pagarán 60 euros anuales de comisión de mantenimiento. Los que no cumplan ninguna de esas condiciones empezarán a pagar una comisión de mantenimiento de 120 euros al año.

Hay que saber que las entidades bancarias pueden modificar las condiciones de los servicios y productos que ofrecen a sus clientes en cualquier momento, siempre y cuando comuniquen ese cambio de manera individualizada a cada cliente, con una antelación de al menos dos meses.

Esta regla deben cumplirla todos los bancos siempre que las nuevas condiciones sean menos beneficiosas, ya que de ser al contrario podrán aplicarlas de manera inmediata sin necesidad de avisar.

La recomendación de la OCU para aquellos clientes que no puedan cumplir las nuevas condiciones de Unicaja es buscar otra cuenta con la que no se paguen comisiones, aunque muchos clientes no podrán hacerlo, ya que en zonas rurales Unicaja puede ser el único banco al alcance de la población.