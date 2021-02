Consejos y recomendaciones para que no te la cuelen con timos este San Valentín

Se acerca el día de los enamorados, también conocido como San Valentín y junto él miles de ofertas para que no dejes a tu pareja sin su respectivo regalo. En caso de que no la tengas, tampoco debes bajar la guardia porque hay también quien aprovecha la situación para intentar convertirse en tu crush. Pero, ¡cuidado!, algunos de ellos no son más que timos que intentan aprovecharse de la situación.

Lo hacen de diversas maneras: a través de webs de citas, apps, salas de chat, etc. La Policía Nacional ya ha lanzado un mensaje en Twitter para que estemos alerta con aquellos que, como hemos mencionado, quieren ser tu “crush” y resulta que lo único que buscan es tu dinero o datos personales, motivo por el que recomiendan desconfiar ya que “todo el mundo no es quien dice ser”.

¿Cómo te la intentan colar en páginas web y chats de citas?

Los estafadores utilizan los perfiles de otras personas en redes sociales para conseguir fotos y así crear una cuenta falsa. "El impostor enviará fotos para demostrar que es real y que es quién dice ser. Éstas normalmente están retocadas o están realizadas por un profesional de la fotografía para dotar de mayor credibilidad al fraude. Generalmente son gente muy guapa o en muy buena forma física", apunta la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Una vez se han creado un perfil con una historia convincente, contactan con la víctima en una web, chat o aplicación de citas. Según señala la OSI, es habitual que el timador invite a la víctima a conversar fuera de la web o app "para escapar de sus controles de seguridad" y borra el perfil "para no dejar rastro de ni evidencias".

Así, con los datos que la víctima facilita en las conversaciones, el timador puede intentar estafarla. Por ejemplo, pidiéndole una transferencia con la excusa de pagar un billete o un hotel para ir a verle, según indica la OSI. También puede darse el caso de un un falso secuestro para que la víctima haga un pago por el "rescate". Incluso, el timador puede llevar a cabo "sextorsion" utilizando imágenes íntimas que la víctima le ha enviado, "amenazándole con difundirlo y publicarlo para conseguir dinero fácil", explica la OSI.

Eso sí, no sólo debes estar alerta en San Valentín, estas técnicas se utilizan también durante el resto del año.

¿Cómo evitar que te estafen este San Valentín?

La OSI da algunas recomendaciones de seguridad para aquellos que están buscando el amor en la red en San Valentín:

Usa una cuenta de email que no sea personal o profesional. También puedes registrarte de manera manual en la web de citas y no a través de Facebook, para evitar dar más información a un posible timador.

Conversa con tu ligue a través de la web o aplicación de contactos y asegúrate de que es un sitio fiable. La OSI indica que es habitual que los timadores intenten chatear contigo a través de otros canales como WhatsApp.

En ningún caso des información personal a desconocidos, como tus datos bancarios.

Comprueba si su imagen de perfil es real buscándola en Internet.

Ojo, porque también se mueven otro tipo de timos que te prometen un planazo por San Valentín, como este sorteo falso para ganar una noche en el hotel Arantza (Navarra).