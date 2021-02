Cvirus.- València constata al febrer una baixada de restes de Covid-19 en aigües residuals i no detecta soca britànica

D'altra banda, aquestes anàlisis, dutes a terme mitjançant la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València, no han detectat restes de la soca britànica de la Covid-19 en les aigües residuals de la ciutat.

Així ho ha indicat aquest dimecres la titular d'aquesta delegació municipal, Elisa Valia, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar els resultats dels estudis d'aigües residuals per a detectar la presència de Covid-19.

L'edil, que ha assenyalat que eixe descens s'observa en general en la ciutat, ha precisat que els barris on es registra ara una "concentració major a la mitjana de la ciutat" quant a presència de restes del virus són Malilla, Jesús, Patraix i la zona que comprèn l'avinguda de Serradora fins al Mestalla, seguits de Benimàmet i Trànsits. Per davall de la mitjana es troben El Saler i El Palmar.

Valia ha comentat que des de l'informe emès el passat 25 de gener fins a l'actualitat s'observa "setmana a setmana una tendència constant a la baixa" de presència del coronavirus en les aigües residuals de la capital valenciana. "Al gener va haver-hi un salt important que s'ha mantingut en tots el mes i ara veiem un descens en la concentració en tota la ciutat, en el seu conjunt", ha apuntat.

La responsable municipal ha considerat una "bona notícia" l'"evolució descendent" que es constata després "del brutal increment de contagis" i defuncions registrades "en les últimes setmanes". No obstant açò, ha insistit a dir que encara s'està "molt lluny de les xifres prèvies al pont de desembre" del 6 al 8 de desembre passats.

"En aigües residuals no hem tornat a estar en una situació millor o que es puga considerar mitjanament bona" com "l'anterior al pont de desembre", ha detallat. En aquesta línia, ha declarat que els actuals "són valors massa elevats" i ha reiterat que "encara no hem tornat a les xifres prèvies a les festes de Nadal".

Elisa Valia, que ha recordat que es detecta un desfasament d'uns set dies entre la detecció de restes de Covid-19 en aigües residuals i l'impacte en les dades sanitàries, ha indicat que "ara podríem estar en el nivell previ a gener -"primers de gener"-", quan "van pujar els contagis però encara no hi havia una pujada forta".

La titular del Cicle Integral de l'Aigua, que ha explicat que les mostres preses al febrer es van fer els dies 1, 4 i 8, ha comentat que setmanes abans hi havia una "estabilització dels nivells" i ha asseverat que "ara ja hi ha tres mostres amb tendència a la baixa, a la reducció" de les restes de coronavirus.

SENSE SOCA BRITÀNICA

Valia ha agregat que amb aquestes anàlisis, a més d'estudiar "l'evolució de la variant habitual" s'ha tractat de veure si es detectava la soca britànica del virus i ha assegurat que no hi ha hagut cap resta d'aquest tipus.

"Totes les anàlisis han sigut negatives. No hi ha constància que hi haja restes en la ciutat -d'eixa variant-. O bé encara és molt residual i per açò no es troba o encara és incipient", ha manifestat la regidora.