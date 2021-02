Javier Ungría, hermano de la novia de la boda en el Casino, asegura que "todas las personas se hicieron prueba PCR"

La boda celebrada el pasado sábado en Madrid entre Beatriz Ungría, emparentada con la realeza de Bulgaria y cuñada de Elena Tablada, y Jaime Navarro, canterano del Real Madrid, ha generado mucha polémica en las redes sociales tras publicarse vídeos de ella sin restricciones ni medidas de seguridad frente al coronavirus.

La fiesta, que tuvo lugar en el Casino de Madrid, reunió a amigos y familiares del reciente matrimonio entre los que se encontraba el jugador de pádel Juan Lebrón o la propia Elena Tablada, cuñada de la novia, que es hermana de Javier Ungría.

Precisamente ha sido este último quien ha decidido dar la cara ante los medios. En sus declaraciones ha asegurado que "todas las personas se hicieron prueba PCR", a pesar de que "no era un requisito fundamental del sitio, era voluntario".

Ungría ha afirmado que desconoce el número total de invitados al evento, pero en cualquier caso asegura que todos se sentaron "en mesas de 4 a 2 metros de distancia". Respecto a las investigaciones que se han abierto desde la Comunidad de Madrid, se mostró tranquilo: "Que investiguen y cuando vean que está todo en orden, no habrá ningún problema".

La repercusión de la boda ha llegado a las altas esferas de la política. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, señaló que "nos estamos peligrosamente inmunizando con los centenares de muertos que hay todos los días en España y de tanto escucharlo nos estamos volviendo insensibles a ese hecho".

Por su parte, Fernando Simón también fue preguntado por este evento aparentemente multitudinario y respondió de una manera muy natural: "Que quieren que les diga, no tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Ahora mismo, quien no cumple las normas de prevención, sabe que no las está cumpliendo".