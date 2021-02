Elena Tablada asegura que cumplieron con "todas las normas" en la boda de su cuñada: "Mi abuela murió de Covid..."

El pasado sábado se celebró en el Casino de Madrid la boda del canterano del Real Madrid Jaime Navarro y Beatriz Ungría, cuñada de Elena Tablada. Unas imágenes de la celebración que se han publicado en las redes sociales y han levantado ampollas porque los invitados supuestamente incumplían las normas sanitarias en la lucha contra el coronavirus.

Horas después de la polémica, una de las invitadas, Elena Tablada, ha querido salir al paso de las críticas para asegurar que se cumplían todos los protocolos.

"El aforo era el permitido. Las mesas eran de seis y guardaban las distancias establecidas. Todos los invitados que estaban en el salón tenían los PCR hechos. En mi familia hemos pasado el covid, pero incluso así también nos hicimos la prueba. No había nadie de los que estaban en la boda que pudiera poner en peligro la salud de los demás", ha asegurado la empresaria en declaraciones que recoge Vanitatis.

"Las imágenes pueden dar lugar a interpretaciones erróneas y herir sensibilidades, pero la realidad fue que se cumplieron todas las normas. He tenido la desgracia de que mi abuela muriera de Covid y por lo tanto sé lo que significa no ser responsable", remata la ex de Bisbal y actual pareja de Javier Ungría, hermano de la novia.

Según se ve en las imágenes, y algo que ha enervado a los usuarios de las redes en plena tercera ola de la pandemia en España, las restricciones, mascarillas y distancia de seguridad brillan por su ausencia. Ningún invitado al evento lleva la mascarilla, que sí la portan los camareros.

En ellas se aprecia los novios acceden al salón bailando mientras el resto de los asistentes agitan las servilletas, cantan e incluso mantienen contacto físico con la feliz pareja.