Sánchez e Illa llaman a "pasar página" para que Cataluña "recupere su fuerza"

Sánchez e Illa hacen dupla. Creen que por ahí pasa una de las fortalezas del PSC para las elecciones del 14-F. En un acto en Tarragona, el presidente del Gobierno comenzó con una frase rotunda. "Pido la máxima movilización de la izquierda", esgrimió entre aplausos. "No venimos a señalar y denunciar, sino a actuar", siguió explicando Sánchez. Los socialistas quieren "dejar atrás una situación atascada que solo ha traído decadencia y dolor" para "recuperar la Cataluña emprendedora".

El propio Illa repitió las proclamas que viene dando desde el inicio de la campaña. "Hay que pasar página. Cataluña necesita un aire nuevo", comentó, y por eso "hay que votar". Habló además de medidas. "Debemos hablar de la salud mental. Es un tema que nos concierne a todos, porque no hay salud sin salud mental". Eso será también una de las prioridades si el PSC llega al Gobierno. Y lanzó un aviso: "No me presento a las elecciones para sacar un buen resultado y ya". Para él, es importante alcanzar la Generalitat porque "hay que lograr el cambio ya" para que Cataluña "recupere su fuerza".

"Tenemos que dejar atrás la década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles y de un viaje a ninguna parte", añadió el exministro de Sanidad, antes de asegurar que el PSC es el "único partido" que garantiza "un giro de 180 grados" para Catauña.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, ha recetado a Illa para "pasar página a los 10 años perdidos de incompetencias y divisiones" que considera que han protagonizado los gobiernos de JxCat y ERC. Iceta ve un nuevo Govern con Illa al frente, porque considera que es el único que se ha atrevido a presentar "un programa claro y a miembros de su equipo de gobierno".

Iceta se refería a los anuncios que Illa ha realizado durante la campaña de situar al exdiputado socialista en el Parlament y presidente de Aena, Maurici Lucena, al frente de Economía, y a la gerente del Parc de Salut Mar, Olga Pané, en Salud. El ministro ha destacado que el cambio que buscan los socialistas en la gobernabilidad de Cataluña comenzó el 30 de diciembre, fecha en que los socialistas anunciaron que la candidatura del PSC no la encabezaría él, sino el entonces ministro de Sanidad.

Según Iceta, aquel día se rompió con la inercia y la resignación: "Sí, teníamos un candidato, pero lo que Cataluña necesitaba era un presidente. Y esta es la gran decisión que tomó el Consell Nacional del PSC el 30 de diciembre, el gran acierto que nos volverá a poner donde nos toca, en el centro de la política catalana, dirigiendo la reordenación del país".