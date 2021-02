Así funciona la regla de las cinco horas que utilizan Elon Musk, Bill Gates y otros multimillonarios para lograr sus objetivos

Contemplar desde fuera el gran éxito conseguido por emprendedores como Bill Gates, Elon Musk, Dan Gilbert o Mark Cuban, hace plantearse la posibilidad de que todos ellos tengan en su rutina algunas prácticas comunes que les hacen alcanzar ese éxito.

Es lo que debió pensar Thomas C. Corley, el autor de Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals, un libro que trata sobre los hábitos diarios que llevan a cabo las personas ricas. En total, fueron 177 millonarios los que Corley estudió, en un periodo de tiempo de 5 años.

¿Qué hacen los multimillonarios para convertirse en personas exitosas?

Esta investigación sobre los hábitos de vida de los famosos dejó clara una conclusión: el aprendizaje es la clave para conseguir ese desorbitado éxito. La mayoría de los multimillonarios no veían la televisión, pero sí que dedicaban una parte del día a leer.

Así, se extrae la teoría de las cinco horas, un concepto acuñado por el emprendedor Michael Simmons, que consiste en dedicar una hora al día, durante los cinco días de la semana, a alguna práctica relacionada con el aprendizaje, tales como el estudio o la lectura.

Un ejemplo de la aplicación de esta regla es Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense de éxito. Tal y como explica Michael Simmons en su propia web, "A lo largo de su vida adulta, Ben Franklin invirtió aproximadamente una hora al día en el aprendizaje". Despertarse temprano para leer y escribir, establecer metas o cnvertir sus metas en experimentos son algunas de las prácticas de aprendizaje que llevó a cabo, según Simmons.

Además, señala que en el centro del aprendizaje que llevan a cabo las personas exitosas está, cómo no, la lectura. Bill Gates lee 50 libros al año; Mark Zuckerberg lee, al menos, un libro cada dos semanas; Elon Musk creció leyendo dos libros al día, según su hermano, y Dan Gilbert lee de una a dos horas al día.