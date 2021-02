Las dos grandes amenazas para la humanidad, según Bill Gates

Las opiniones de Bill Gates, uno los exitosos multimillonarios, famoso por crear y fundar la empresa Microsoft, siempre son tomadas en consideración por aquellas personas que acuden a sus conferencias.

No es para menos. Sus acertadas opiniones sobre la posibilidad de que una epidemia provocase graves trastornos alrededor del mundo ya se han hecho realidad: "No estamos listos para la próxima epidemia", afirmaba en un evento durante el año 2015, donde añadía: "Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, serán microbios", auguraba.

Estas son las dos grandes amenazas para la humanidad

En una entrevista concedida al divulgador científico Derek Muller a principios de febrero de 2021, Bill Gates ya ha señalado cuáles serán las próximas dos preocupaciones a las que tendrá que enfrentarse la humanidad: el cambio climático y el bioterrorismo.

De hecho, mientras todos los focos están ahora mismo puestos sobre el coronavirus y la pandemia que ha provocado, el cambio climático sigue siendo un problema en activo, con datos cada vez más preocupantes, por lo que Gates no se corta cuando afirma que las muertes por esta causa "serán incluso mayor" que las que se están produciendo por la Covid-19.

Es más, el cofundador de Microsoft señalaba en esta entrevista el año 2060 como el momento donde los efectos del cambio climáticos podrían ser igual de devastadores que la actual pandemia. Gates prevé "un daño similar durante un durante un período mucho más largo en el tiempo".

Otra de las grandes preocupaciones que van a afectar a la humanidad va a estar relacionada con el bioterrorismo: "Existe la posibilidad de que una persona que quiera causar mucho dolor sea capaz de crear un virus cuyas implicaciones, a diferencia de los que sucede con el SARS-CoV-2, vayan mucho más allá", explica.