El jutjat processa Jorge Rodríguez i 14 persones més per contractacions irregulars en el cas Alqueria

El Jutjat d'Instrucció 9 de València ha incoat procediment abreujat contra l'expresident de la Diputació Provincial Jorge Rodríguez i altres 14 investigats més per les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública de la corporació provincial Divalterra.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el magistrat aprecia indicis de malversació i prevaricació per la presumpta simulació d'eixos contractes per interessos partidistes per a afavorir afins del PSPV i Compromís. La interlocutòria, notificada aquest dimecres a les parts, xifra en 1,1 milions d'euros el perjuí per a les arques públiques.

La instrucció de la causa es dona per finalitzada, la qual va començar maig del 2018 per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics després d'una denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València.

Rodríguez va ser detingut el 27 de juny d'eixe any quan ocupava el càrrec de president de la Diputació pel PSPV. El 2 de juliol va anunciar que deixava la presidència de la corporació provincial encara que es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny del 2019 amb la nova formació La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.