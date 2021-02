Arévalo y Malena Gracia ya dan entrevistas como pareja: "Llorar juntos nos ha unido"

Hubo quien parpadeó perplejo porque no llegaba a relacionar en qué momento podían haber empezado una relación, pero sí, Malena Gracia y Paco Arévalo no solo están juntos sino que ya conceden entrevistas como pareja, confesando que no pueden estar más enamorados.

Después de que el humorista lo revelase en Sálvame (con unas declaraciones un tanto extrañas), faltaba que ambos apareciesen en una revista y descubrieran cómo ha sido ese amor que, al contrario de lo que se pueda pensar, ni al actor de 73 años ni a la socialité de 51 les ha llegado ahora.

A pesar de que comparten varias fotografías en el Instagram de ella y en el Twitter de él, lo que parecía una amistad que provenía desde hace muchos años (no por nada la actriz y pin-up participó en la serie Arévalo y cia, que el cómico protagonizó en 1994) ha resultado ser en los últimos tiempos un largo noviazgo que han mantenido en secreto.

Tal y como desvelan en las páginas de Lecturas, fue después de los desengaños amorosos de ella y de la muerte de su madre, con tenía una estrecha relación, y de que Arévalo enviudara en 2015 cuando poco a poco surgió la chispa. "Llorar juntos nos ha unido", reconocen.

Por otra parte, eso sí, se muestran exultantes ante el anuncio de su amor. "Estoy muy feliz de que se sepa que Malena y yo, después de algunos años juntos, hemos decidido dar la noticia", comienza contando el humorista, para a continuación responder cómo, a pesar de todo, siguen sin vivir juntos.

"Llegará, pero hay que ir paso a paso. Cuando hay amor no hay distancias", explica Malena, que convive con sus cinco mascotas en Madrid mientras que Arévalo se trasladó hace ya tiempo a Valencia. "A veces es más bonito cuando estás una semana sin verte. El encuentro es explosivo", detalla el cómico.

El enamoramiento, termina contando Arévalo, que el año pasado daba la noticia de que su hija ha superado el cáncer que padecía, también tuvo un componente religioso: "[Malena] Es muy noble, aunque tiene mala leche también. La admiro. Le gustan las cosas de la Iglesia, como a mí".