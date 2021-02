Ibai, en 'La hora D': "Si te quitan mucho es porque ganas bastante pasta, así que no lo vas a pasar mal a final de mes"

Este martes, La 1 emitió La hora D. El programa, presentado por Dani Rovira, se centró en la felicidad. Al igual que en su estreno, contó con la colaboración de muchos rostros conocidos, y uno de ellos fue el del streamerIbai Llanos. Además de haber adquirido mucha popularidad a lo largo de los últimos años, lleva unos días especialmente presente en los medios de comunicación por la fuga de youtubers a Andorra, un lugar en el que la presión fiscal es más baja.

En un contexto en el que la mayoría de creadores de contenido digital han apoyado la opinión de que no hay nada recriminable en ello, Llanos ha sido una de las voces discordantes al defender que, cuando las ganancias alcanzan ciertas cifras, el descuento de los impuestos es prácticamente imperceptible. Sobre ese asunto intervino en el programa ante colaboradores como Florentino Fernández.

"Antes era comentarista, ahora hago directos en Twitch como streamer. Es como lo que hacéis vosotros en televisión. Empecé con dos colegas de clase, comentando las partidas de otro chico que era muy malo. Tenía unos 17 años. Iba a estudiar Periodismo como Manolo Lama, pero empecé a trabajar antes", se presentó.

Ante la pregunta sobre si se planteaba la posibilidad de irse a vivir a otro país, en una clara alusión a Andorra, el joven aseguró que pensaba mantenerse entre Barcelona, Madrid y Bilbao. Rovira se posicionó del bando de Ibai en lo que se refiere al éxodo de youtubers, una opinión que Flo le pidió que explicara.

@IbaiLlanos: "Al que gana mucho dinero, porque le quiten mucho, no le va a pasar nada a final de mes. Yo vivo muy bien en España y aquí se come muy bien". Me faltan manos para aplaudirte, paisano #LaNocheDFelicidadpic.twitter.com/Oe13MI38Vs — El Lapidario TV (@LapidarioTV) February 2, 2021

"Si te quitan mucho, es porque ganas mucha pasta. Entonces, no deberías preocuparte, porque vives bien y no lo vas a pasar mal a final de mes. Otras cuestiones son la economía sumergida, de dónde se saca ese dinero, políticos corruptos... si alguien no está de acuerdo conmigo y quiere irse, por ejemplo, a Andorra, a Suiza o a Los Ángeles... que lo haga, yo no soy su madre ni su padre. Yo vivo muy bien en España, se come genial y, si no como aquí, me pongo triste. Me quedo por la comida", bromeó.

Después, y siguiendo con el tema que vertebraba el programa, el presentador quiso saber qué hacía feliz a Ibai. "La tranquilidad, estar con mis amigos, comer y cenar bien, no tener malos rollos con nadie...", concluyó. Por su parte, Dani Rovira le dijo que le consideraba un gran comunicador y destacó su manera de ganarse la vida, con la que está "abriendo una veta de trabajo y creatividad para mucha gente".