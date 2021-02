El policía local que se negaba a llevar mascarilla se enfrenta a hasta seis años sin empleo y sueldo

El consistorio abrió un expediente informativo el pasado mes de diciembre al agente por negarse a llevar mascarilla durante su jornada. Ahora, le ha llegado la propuesta del instructor, que el propio miembro de la Policía Local ha confirmado en un video publicado en una red social. Ahora, el policía dispone de un período de 10 días para presentar alegaciones, según ha podido confirmar Europa Press.

Según el agente, ha recibido la notificación de dos propuestas de sanción: una muy grave, que contempla la suspensión de funciones por un periodo de entre tres meses y un día hasta un máximo de seis años y otra grave, en la que la propuesta de suspensión oscila entre cinco días y un máximo de tres meses.

El pasado mes de diciembre, la Jefatura de Servicio, junto con la Concejalía de Recursos Humanos, realizó un informe exponiendo los hechos en el que se manifestaba la negativa del efectivo a portar la protección sanitaria obligatoria. El Ayuntamiento decidió abrir un expediente informativo de averiguación de lo sucedido para su investigación, lo que derivó en la incoación de un expediente sancionador hacia el agente.

"Seis años por no ponerme la mascarilla, ya lo tenéis claro, sed buenos porque luego os pueden poner esto. Si me ponen seis años por la mascarilla ya me vuelvo loco", afirma el agente en el vídeo. El policía ha indicado, también, que es el "único gilipollas que está dando la cara" y ha criticado a sus compañeros por "dejarle caer" por algo que "tendría que estar haciendo también el resto: mierda para todos, no tenéis vergüenza".

"No hay miedo, si me meten seis años volveré para la jubilación", expresa. El agente ha participado de manera activa en manifestaciones negacionistas y ha colgado varios vídeos en redes sociales con afirmaciones como "el covid no existe".