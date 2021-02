Marta Pombo anuncia que se separa de su marido, Luis Giménez: "He tenido que pedir ayuda a mi psiquiatra"

Tras dos meses desconectada de las redes sociales, Marta Pombo, influencer y hermana de María Pombo, se ha visto obligada a pasarse por Instagram para explicar la complicada situación personal que atraviesa.

La madrileña, de 29 años, ha querido desmentir los rumores de embarazo que desde hace un tiempo corrían por Internet. Y, de hecho, ha anunciado que su relación con Luis Giménez, con quien se casó en el verano de 2019, está rota.

"No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado la Covid con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro... en mi línea", ha avanzado este martes en su último post.

Ha sido entonces cuando la influencer se ha sincerado sobre su separación. "Ha sido de mutuo acuerdo y lo hemos hecho por el bien de los dos, porque no nos estábamos haciendo bien. Yo le quiero y es una persona muy importante para mí, pero necesitamos un respiro", ha expresado al borde del llanto.

Pombo ha denunciado "el bulo del embarazo" y los mensajes de odio que tanto ella como su expareja han estado recibiendo en las redes sociales. "He tenido que pedir ayuda a mi psiquiatra, con la que llevo trabajando desde hace varios meses, porque no estoy bien", ha reconocido, asegurando que necesita "un respiro" de "tanta crítica y tanta maldad". Cabe destacar que, poco tiempo después de casarse, se comenzó a hablar de infidelidades por parte del influencer.

"Con esto os digo y os anuncio que voy a seguir fuera de redes a pesar de perder muchos contratos laborales. Es algo que asumo, lo necesito. Mi cabeza y mi salud mental son lo primero. Ahora mismo no estoy preparada", ha añadido.

La influencer ha pedido "un poco de humanidad" y ha admitido que, tras el trato recibido los últimos meses, ha perdido la fe en la sociedad. "Muchas gracias a todos los que estáis ahí, mucho ánimo y a por todas", ha sentenciado.