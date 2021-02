PSIB, MÉS y Podemos piden a Gobierno y AENA consensuar con Marratxí los futuros usos del solar vinculado a Son Bonet

Según han expresado PSIB-PSOE y MÉS este martes en sendas nota de prensa, ambas formaciones se encuentran en desacuerdo con el proceso administrativo que AENA ha iniciado para convertir un solar vinculado al aeródromo de Son Bonet en un campo de placas solares, con el que se privaría a los vecinos del Pla de na Tesa del único espacio de ocio del que disponen.

Por este motivo, PSIB-PSOE y MÉS han registrado este martes, junto a Unidas Podemos, una PNL en la que instan al Parlament a instar al Gobierno y a AENA a Consensuar con el Ayuntamiento de Marratxí los futuros usos del solar vinculado a Son Bonet.

Para la secretaria general de Socialistas de Mallorca, Mercedes Garrido, "hay alternativas a la ubicación de estas placas solares que han de abastecer de energía al aeropuerto de Son Sant Joan", para lo que ha pedido que AENA "busque otra solución para la construcción de instalaciones generadoras de energías renovables".

El diputado del PSIB e impulsor de la iniciativa, Damià Borràs ha querido, por su parte, recordar, como ha hecho el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà, que el solar que AENA quiere reconvertir en un campo de placas solares "está clasificado como Espacio Libre Público en las Normas Subsidiarias del municipio".

La propuesta también pide, ha explicado el diputado socialista, "que el Estado y AENA consensúen con Govern, Consell y ayuntamientos correspondientes los proyectos de implantación, mejora o ampliación de servicios e infraestructuras vinculados a los aeropuertos de Baleares".

Los socialistas han insistido, de igual modo, con una reclamación histórica de las Islas, como es el hecho de "iniciar la negociación entre Gobierno central y Govern balear sobre la transferencia de las competencias exclusivas y ejecutivas en materia de puertos y aeropuertos contempladas".

MÉS ELEVA EL CASO DEL SOLAR VINCULADO A SON BONET AL SENADO

Por otra parte, aunque de manera paralela a la PNL registrada en el Parlament balear, MÉS ha registrado en el Senado la petición de comparecencia del presidente de AENA, Mauricio Lucena.

Además, el senador Vicenç Vidal ha registrado también una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dependiente del ministro José Luis Ávalos (PSOE), pidiendo los motivos por los que AENA, promotor del proyecto, ha decidido ubicar el parque fotovoltaico en el único espacio verde existente entre el aeropuerto y Es Pla de na Tesa.

"MÉS pide la comparecencia urgente del presidente de AENA para que dé explicaciones sobre la ubicación elegida para llevar a cabo el proyecto, al mismo tiempo que se le invita a buscar una alternativa que no perjudique a los vecinos de estos núcleos del municipio de Marratxí, que tendrán que dejar de disfrutar la única gran zona verde de la que disponen", ha manifestado Vidal.

MARRATXÍ PRESENTARÁ ALEGACIONES AL PARQUE FOTOVOLTAICO

Respecto a cómo actuará el Ayuntamiento de Marratxí, el alcalde del municipio, el socialista Miquel Cabot ha dicho esperar que AENA "atienda las reclamaciones que se hacen desde Baleares y en especial, del municipio afectado por unas actuaciones que se rechazan". Por ello, Cabot ha confirmado que el Consistorio marratxiner presentará alegaciones al proyecto de AENA.

El teniente de alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, por su parte, ha anunciado que MÉS per Marratxí presentará enmiendas al proyecto definitivo del parque fotovoltaico, tal como ya hicieron con el proyecto inicial. Con la presentación de estas enmiendas, MÉS per Marratxí pedirá a AENA que busque una ubicación alternativa y "no agresiva" para la instalación del campo de placas fotovoltaicas.