Mario López se emociona hablando de la muerte de su compañero en 'Salvados por la campana', Dustin Diamond

Fueron amigos más allá de Salvados por la campana, la serie que les unió y por eso el actor Mario López se emocionó profundamente al despedirse de Dustin Diamond, el actor que interpretó a Screech en la serie de los 90, donde López hacía de AC Slater.

López habló sobre la muerte de su excompañero en el programa Access Hollywood, poco después de que se supiera que Diamond había fallecido a causa del cáncer que padecía y que le habían diagnosticado recientemente.

"Con gran pesar les anuncio que mi amigo y coprotagonista de Salvados por la campana, Dustin Diamond, falleció esta mañana a la edad de 44 años de cáncer en etapa IV", comenzaba diciendo visiblemente afectado Mario López.

"Era como un hermano pequeño para mí, siempre estuvimos en contacto a lo largo de los años. De hecho, hablé con él hace un par de semanas después de que le dieran el diagnóstico. Incluso entonces estaba lleno de energía y era muy optimista", explicaba el actor.

Mario López no pudo evitar reflexionar sobre asuntos trascendentales después del fallecimiento de su amigo: "La vida es tan frágil y no debe darse por sentada. Nuestras oraciones están con la familia de Dustin y sus amigos", exponía.

Mario Lopez también se acordó de Diamond a través de Instagram, donde compartió varias fotos de ellos juntos.

"Dustin, te echaremos de menos, amigo. Las oraciones por tu familia continuarán...", decía el actor de origen latino.

Lopez y Diamond interpretaron a AC Slater y Screech Powers entre 1989 y 1993 y más tarde volvieron a coincidir en Saved by the Bell: The College Years y en dos películas derivadas, Hawaiian Style y Wedding in Las Vegas.