Dustin Diamond atacó a sus compañeros de 'Salvados por la campana' en un libro por el que después pidió perdón

El cine y la televisión sirvieron para que actores como Macaulay Culkin, las gemelas Olsen o Dustin Diamond saltasen a la fama. Sin embargo, convertirse en una celebridad a una edad tan temprana puede que no sea una buena idea. En el caso de Diamond, que interpretó al joven Screech en Salvados por la campana, los problemas no dejaron de sucederse desde su llegada al estrellato.

Desde el fin de la serie, la vida del actor estuvo repleta de escándalos. En el año 2006, Diamond protagonizó un vídeo pornográfico titulado Saved by the smell y, en 2016, fue condenado por apuñalar a un hombre durante una pelea en un bar, ingresó en prisión y, poco después de haber sido puesto en libertad, volvió a la cárcel por violar la libertad condicional. Pero, si hay un hecho que realmente escandalizó a Hollywood fue la publicación del libro Behind the bell (Detrás de la campana).

El libro fue una biografía que Diamond publicó en 2009 y en el que afirmó que todos los miembros del reparto de la famosa serie de ficción, salvo él, se acostaron juntos, protagonizaron tríos e, incluso, que algunos consumieron drogas durante el rodaje. Actores como su excompañero Mark-Paul Gosselaar, que dio vida a Zack Morris, explicó: "Todo es falso, todo lo que he oído sobre el libro es negativo y yo no recuerdo esas cosas porque mi experiencia con el show fue muy positiva".

Pese a todo lo que se narraba en el libro, el actor decidió, finalmente, retractarse de sus palabras y, en el programa de The Dr. Oz Show, explicó: "Entrevistas como esta son mi mejor forma para reparar el daño que les hice. Tenía que hablar con un escritor fantasma durante 40 horas, pero al final solo hablé con un hombre durante 90 minutos. El resto se lo inventaron".

"Fue fantástico trabajar con vosotros. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy seguro de que podremos hablar de ello en un futuro. Siento haberme pasado con el libro y otras cosas", añadió el actor. "Estoy seguro de que hablaremos de ello y estoy seguro de que vosotros también habéis tenido bajones. Os sigo queriendo".

El actor falleció este lunes, 1 de febrero, tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón que padeció durante varios años y después de haber estado ingresado en el hospital de Florida desde hacía más de diez días.