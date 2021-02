El PSPV rebutja les queixes del PP per la inauguració d'un AVE i recorda "els viatges absurds de Casado"

"Gràcies a que el PP ja no està ni en la Comissió Europea ni en el Govern d'Espanya, els alacantins tindran desplaçaments a Madrid en dos hores i vint minuts", ha replicat en un comunicat a les crítiques de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, per l'acte celebrat aquest dilluns amb la "caravana presidencial" de Pedro Sánchez i el ministre de Transports, José Luis Ábalos.

Mata ha sostingut que "el PP, que apostava per carregar-se el Corredor Mediterrani, hui veu amb dolor la connexió amb el Baix Segura". "El Corredor és una aposta claríssima de futur, amb l'avanç i l'impuls més gran de la història en aquests últims anys gràcies a la tasca del Consell de Ximo Puig i al compromís del Govern central".

Aquesta inauguració, al seu juí, suposa un dia important i el resultat d'"un treball dur que el PP va tractar per tots els mitjans de relegar a l'oblit", per la qual cosa ha demanat a Bonig "no barrejar els temes". "Les institucions funcionen, escolten i atenen les reivindicacions històriques d'una comarca que el PP va menysprear durant anys", ha insistit.

Al marge de l'AVE, el també sotssecretari general del PSPV ha criticat el "cinisme" de Bonig en parlar de finançament autonòmic i impostos, per la seua petició que Sánchez abone els 1.325 milions de la partida reivindicativa que la Generalitat inclou cada any en els pressupostos per l'infrafinançament i els 281 de la liquidació de l'IVA del 2017.

"La supressió d'una mensualitat d'IVA en la liquidació va ser una decisió unilateral del Govern de Cristóbal Montoro i de Mariano Rajoy el 2017. És un problema que no solament va ser creat pel PP, sinó que el propi PP va boicotejar la seua possible solució", ha rebatut recordant que l'actual Govern va intentar "donar resposta" en el seu primer projecte de pressupostos el 2019 al qual el PP va votar en contra. I ha postil·lat: "Per sort, hi ha un Consell que intenta solucionar les problemàtiques que el PP no deixa de crear".