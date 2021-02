Coronavirus.-De la Torre espera que superar los 1.000 casos sea una "llamada de atención" para hacer cosas mejor

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha calificado de "mala noticia" que la ciudad haya superado este lunes los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por lo que tendrá que cerrar desde el miércoles su actividad no esencial, es decir, comercio no considerados esenciales y la hostelería. "No es bueno eso para la economía de nuestra ciudad", ha dicho y ha vuelto a pedir "el máximo esfuerzo".