Los foreros de Reddit aprovechan ahora que la plata está en mínimos y disparan el valor del "hermano pobre del oro"

Tras los ataques alcistas de la semana pasada hacia acciones de GameStop, Blockbuster y otras empresas a la baja, ahora las baterías de Reddit se dirigen al precio de la plata, un metal que tenía mucho tiempo sufriendo una presión bajista y que en las últimas jornadas ha vuelto a subir. Este lunes, su precio se ha disparado un 10 % y ronda los 29,7 dólares por onza.

Un grupo de inversores minoristas coordinados a través del foro Wall Street Bets en Reddit han puesto desde la semana pasada al metal precioso como objetivo de sus operaciones. La plata ha superado en algunos momentos los 30 dólares por onza, un precio que no alcanzaba desde 2013, aunque aún está lejos de los casi 50 dólares por onza a los que llegó en 2011, su máximo histórico, según datos de Bloomberg.

Javier Santacruz, profesor del Instituto de de Estudios Bursátiles (IEB) ha recordado en una entrevista concedida a 20minutos que lo que se cotiza de plata en los mercados organizados es una porción no demasiado representativa de lo que pasa realmente con la plata física.

"La gota que colmó el vaso"

"La plata está en una situación de mínimos con respecto a los últimos años, así que cualquier movimiento medianamente coordinado al alza puede romper la dinámica y subirse al carro alcista como ha hecho el oro", explica el experto.

Sin embargo, Santacruz observa que, aunque es un metal que ha sufrido presiones a la baja durante mucho tiempo, ya se observaba desde algunos meses antes que su tendencia había cambiado al alza. Impulsada, entre otros factores, por la recuperación de la crisis del coronavirus en China, uno de los principales demandantes de plata para uso industrial.

"Este movimiento de Reddit lo atribuiría a una coincidencia temporal, porque ya hay una tendencia de fondo al alza, más que a que ellos hayan provocado esta subida", apunta el profesor del IEB. "Diría que ha sido la gota que colmó el vaso".

Además, recuerda, "siempre se ha dicho que la plata es el oro de los pobres". "Si se te ha escapado la tendencia alcista del oro, que ya tiene unos precios muy altos, entonces irás por un metal que cumple con algunas funciones del oro con menos precio o que ha estado sometido a una presión bajista, como la plata", agrega. "Al poco que se recupere, alguna rentabilidad vas a obtener".

¿Quién está detrás de Reddit?

Santacruz cree que detrás de los usuarios anónimos de Reddir que se han puesto de acuerdo para apostar por ciertas acciones, y ahora por metales preciosos, "hay un movimiento de grandes inversores".

"Creo que Reddit se está usando para viralizar mensajes de movimientos al alza o a la baja. de acciones, metales o cualquier otro producto, porque por sí solo no provocas un movimiento tan grande como el que ha habido en los últimos días", señala.

Porque, agrega, además de necesitarse mucha liquidez, se precisa otra cosa muy importante: acceso directo al mercado bursátil. Y es que los inversores minoristas suelen actuar a través de intermediarios autorizados, como bancos, agencias o brokers, que son a su vez los que operan según las instrucciones que reciben,

"Si no tenemos acceso directo al mercado, no podemos provocar un gran movimiento alcista"

"Si no tenemos acceso directo al mercado, no podemos provocar un gran movimiento alcista", indica. "Mi hipótesis es que esto está movido por grandes inversores, con información privada no conocida por el resto del mercado, y que está haciendo estos movimientos".

Tendrá que ser la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU) la que tenga que investigar quiénes están detrás de estos movimientos. Porque, recuerda, intentar acciones para influir en un precio es un delito, una conducta contra la competencia

"Detrás de los nombres que tengan en la plataforma o en los foros, tiene que haber inversores con acceso directo al mercado, porque por iniciativa de unos Robin Hood individuales es imposible hacer algo de estas dimensiones", considera.