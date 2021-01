Paz Padilla habla sobre cómo acompañar a un ser querido en el proceso de su muerte

Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla, falleció de la mano de sus seres queridos el 19 de julio de 2020 debido a un cáncer. Tras la pésima noticia, la humorista ha querido normalizar lo sucedido en sus apariciones en los medios de comunicación o redes sociales.

"La gente tiene miedo a acercarse a sus propios miedos. Tienes que aceptar que tú también vas a morir", dijo Enric Benito, experto en cuidados paliativos, en un encuentro con la actriz en Instagram.

"La gente me dice qué fuerte eres. No soy fuerte, es cuestión de aceptar la muerte", expresaba ella misma. "La muerte no duele, está orquestada. Entendí que tenía dos opciones: algo oscuro o que es un viaje a otra vida. Ahora yo me quedo, pero pronto nos volveremos a unir. Por eso no le tengo miedo a la muerte".

Paz Padilla va a abrirse en canal en un libro que está terminando de escribir en el que expresará sus sentimientos y su manera de entender la muerte tras esta pérdida tan importante en su vida.

La cómica se encuentra en estos momentos guardando reposo tras hacerse un esguince este jueves en una caída bajando las escaleras.