Hosteleros de Puertollano salen a la calle en demanda de ayudas para frenar la "oleada de cierres"

Los manifestantes han pedido que no se criminalice al sector ante los repuntes de contagios y han pedido ayudas directas para soportar una situación de marasmo que ya está provocando una "ola de cierres" en la ciudad minera.

En declaraciones a los periodistas, David Olmo, uno de los convocantes de la concentración, ha advertido de que esta situación de desamparo y la falta de ayudas ya está provocando una oleada de cierres. "Hay muchos compañeros que ya me han comunicado que no van a poder abrir porque no pueden tener cero ingresos y seguir pagando impuestos como si tuvieran la persiana abierta", ha lamentado.

Olmo ha pedido que se deje criminalizar al sector por la subida de contagios y muertes. "La mayoría de estos empresarios han cumplido con la normativa desde que comenzó la pandemia", ha dicho.

Considera que hay muchos otros sectores que son menos estrictos con dichas normativas y siguen manteniendo su actividad con menos controles de aforos, medidas higiénico-sanitarias y distanciamiento social".

"Sabemos de la gravedad que existe en nuestro país al igual que en muchos países de todo el mundo y sabemos que es primordial acabar con esta pandemia, pero todos debemos ser tratados igual y recibir las ayudas pertinentes, al igual que se hace en otros países", ha subrayado.

"Nadie se puede explicar que trabajar al 20, 30 ó 40% sea compatible con pagar el 100% de todos los impuestos y gastos de un negocio. Si se cierran negocios por causa mayor, que se concedan ayudas directas y no moratorias o préstamos ICO que hacen nuestros negocios inviables a largo plazo", ha concluido.