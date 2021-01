Investigadores apuntan a la motivación inicial como clave para el aprendizaje de cursos masivos en línea

El Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (LRPC) de la Universidad de Sevilla ha participado en un estudio con el Joint Research Centre (JRC) of the European Commission in Seville, que analiza los factores psicológicos que influyen en el aprendizaje de los participantes en los cursos masivos en línea, denominados 'Massive Open Online Courses' (MOOC).