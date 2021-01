Paulina Rubio regresa a una telenovela seis años después con un cameo

Hacía algo más de seis años y por supuesto tuvo a sus fans pegados a la pantalla. Era demasiado tiempo desde la última vez que se vio a Paulina Rubio en un lugar en el que se siente como en casa, las telenovelas, dado que su madre, Susana Dosamantes, es una de las más ilustres actrices de estas series en su México natal.

Es cierto que los últimos tiempos de La Chica Dorada, su apodo más conocido, no han sido los más halagüeños del mundo por sus batallas legales por sus hijos (sobre todo la que le enfrenta a Nicolás Vallejo-Nágera) o bien por sus extraños vídeos de los que hay que reconocer que es fácil sacar conclusiones precipitadas.

De ahí que a artista de éxitos como Ni una sola palabra, Causa y efecto o Baila Casanova le haya dado una alegría a sus seguidores con su cameo interpretándose a sí misma en La suerte de Loli, una popular soap opera producida por la cadena Telemundo.

Estrenada el pasado 26 de enero y protagonizada por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Carlos Ponce y Jacqueline Bracamontes, la telenovela tuvo a bien considerar a Paulina para que hiciese acto de presencia en su regreso a los rodajes.

El rol era sencillo: había de hacer de Paulina Rubio asistiendo a un programa de radio en el presentadora le preguntaría sobre su vida privada y su futuro profesional con preguntas sobre si está soltera, algo que "está de moda", y que Paulina resuelve diciendo en broma que no puede responder porque sino tendría que matarla, aunque matiza: "Me prenden muchas velitas en el camino, la verdad, pero no. Estoy inspirada, me gusta tener velitas en el camino para poder escribir canciones de cortarte las venas".

En este primer episodio, Paulina va charlando sobre que tiene su tiempo "con sus dos niños y muchos proyectos y planes". "No me voy a quedar así toda la vida", dice sobre su situación amorosa. Poco después de que se vea interrumpido el programa, Paulina charla con la protagonista interpretada por Silvia Navarro y el personaje interpretado por Christian Chávez se declara fan y hasta le pide tomarse un selfi con ella.

Desde pequeña, la cantante ha estado ligada a la televisión, debutando en una serie (Pasión y poder) muy joven, en 1988, aunque ya en 1983 había aparecido en la cinta El Día del Compadre. Su último papel recurrente en una telenovela fue en 1995, en Pobre niña rica, centrándose desde entonces en su carrera musical. Sin embargo, en 2014 tuvo una breve aparición, de nuevo interpretándose a sí misma, en Jane the Virgin, algo que también había hecho en 2009 en Atrévete a soñar y en 2004 en Los Roldán.