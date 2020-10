Nuevos problemas legales para Paulina Rubio: ha sido demandada por créditos impagados

Las vicisitudes de este 2020 no paran para Paulina Rubio, que está viendo cómo este annus horribilis no para de agravarse y eso que aún le quedan un par de meses para acabarse. Lo último, un nuevo problema con la justicia a cuenta de unos créditos impagados.

Esta mala racha que viene arrastrando la cantante de éxitos como Baila Casanova,Causa y efecto o Y yo sigo aquí, con aquel positivo por consumo de marihuana y sus continuas visitas al juzgado a causa de las disputas legales que tiene con los padres de sus hijos se ha visto agravada en las última horas.

Y es que, tras aquel incidente con la policía que tuvo que explicar Colate Vallejo-Nágera sobre cómo la mexicana no le dejaba recoger al hijo que tienen en común, ahora el foco está en la cuenta corriente de Paulina Rubio, pues una empresa está exigiéndole un importante pago.

La demanda que esta empresa de préstamos de Miami, en Florida, ha interpuesto contra la artista de 49 años es de 28.622 dólares por créditos no pagados, tal y como ha informado en exclusiva el programa de TV Azteca Ventaneando.

La querella, que ha sido presentada en los juzgados de la ciudad del sureste estadounidense el pasado miércoles 28 de octubre, denuncia el impago de un montante cercano a los 24.500 euros y que la cantante habría pedido para sus gastos acumulados.

La chica dorada, como se conoce a Paulina, aún no se ha pronunciado al respecto, pero hay que recordar que tiene varios gastos fijos al mes más allá de los comunes: es la encargada de la propia manutención de sus dos hijos, Andrea Nicolás y Eros, una pensión alimenticia de 7.000 dólares al mes a Colate como quedó estipulado en el acuerdo de divorcio o el pago de sus abogados, a los que está necesitando más que nunca.

La salud emocional de Andrea Nicolás

Recientemente ha trascendido que la supervisora parental y guardiana de Andrea Nicolás, el hijo que tuvieron el empresario español y la cantante el 17 de noviembre de 2010, está muy preocupada por la salud emocional y mental del joven, según ha trascendido su testimonio en los juzgados, en el que recomendó que asista pronto a terapia psicológica dado que es un chico muy sensible y protector.

"El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no sólo con su madre, sino también con su padre. Cuando empezamos a hablar de los problemas que tienen entre ellos, se puso muy nervioso y empezó a mentirme; pero no porque no tenga confianza conmigo, eso es normal, sino como un mecanismo de defensa. Lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio sólo para él", aseguró.