¿Puedo ir de compras a un centro comercial en zona confinada en Madrid? ¿Y a una zona de tiendas?

Con las nuevas medidas anunciadas este viernes y que entran en vigor el próximo lunes 1 de febrero, 71 zonas básicas de salud y 30 municipios permanecerán bajo cierres perimetrales en la Comunidad de Madrid.

De este modo, todas aquellas personas que residan en una de estas zonas cerradas perimetralmente no podrán salir de los límites marcados para acudir a un centro comercial o a una zona de tiendas que se encuentren fuera de las fronteras.

Por su parte, aquellas personas que residan en una zona básica de salud que no está afectada por el cierre perimetral, podrán moverse con total libertad para acceder a tiendas o centros comerciales, siempre y cuando estos no se encuentren ubicados en zonas afectadas por la restricción de cierre perimetral.

Además de las medidas relacionadas con los cierres de las zonas básicas de salud y de municipios, todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid deben tener en cuenta las medidas restrictivas que afectas a la totalidad de la región.

Por un lado, el toque de queda está establecido a las 22.00 horas, mientras que todos los bares, restaurantes y establecimientos comerciales deben cerrar sus puertas a las 21.00 horas. Las reuniones sociales en domicilios entre personas no convivientes no están permitidas y, fuera de los domicilios, las reuniones no pueden superar el máximo de cuatro personas.