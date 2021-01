Madrid amplía a 71 zonas básicas y 30 municipios el confinamiento por su incidencia de Covid-19

La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar las restricciones de movilidad y actividad a varias zonas básicas de salud y municipios con incidencia preocupante de Covid-19. Desde el lunes, habrá en la región 30 localidades y 71 zonas básicas de salud con limitaciones, que afectarán a más de 1,8 millones de personas.

Las últimas medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad este viernes suponen el confinamiento perimetral, desde el 1 de febrero y durante al menos 14 días, de Coslada, Alcalá de Henares, Móstoles (se cierran las tres áreas que no tenían restricciones), San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y El Boalo-Mataelpino.

En el lado opuesto, se sitúan cinco zonas básicas que tenían restricciones vigentes y que, dada la evolución a la baja, se ha decidido el levantamiento de las restricciones de movilidad. Son las zonas de Las Matas, en Las Rozas; Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas; Benita de Ávila, en Hortaleza, y Las Tablas, en Fuencarral-El Pardo.

En cuanto al resto de zonas (52 áreas de salud y hasta 25 localidades) que tenían restricciones dictadas en semanas anteriores y que estaban próximas a acabar, se ha establecido una prórroga. Así, se mantienen el cierre de los perímetros de Collado Villalba, Rivas-Vaciamadrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada.

En la capital, se prorrogan hasta las 0.00 horas del 8 de febrero las restricciones en la zona de Barajas (distrito de Barajas), Andrés Mellado (Chamberí), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán); Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo); Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).

En Alcorcón, siguen confinadas las áreas de La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueta. En Getafe, continúa el cierre en Getafe Norte y Las Ciudades; en Aranjuez, las de Las Olivas y Aranjuez; en San Fernando de Henares las zonas de San Fernando y Los Alperchines. También se prorroga sigue el confinamiento de la zona de Torrelodones, que comprende los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.

Además, durante siete días más siguen rigiendo las limitaciones de entrada y salida en Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Como estaba previsto, no se ha modificado ni el horario del toque de queda a las 22.00 horas, ni el cierre a las 21.00 horas de la hostelería, los comercios y cualquier actividad no esencial y la limitación a reuniones entre no convivientes en domicilios, salvo contadas excepciones. Estas restricciones tienen vigencia, al menos, hasta el 8 de febrero, y las autoridades sanitarias decidirán sobre su futuro la próxima semana.