Joaquín Prat reflexiona sobre la evolución de 'Cuatro al día': "Mi objetivo es comerle la tostada a 'Más vale tarde'"

Cuatro al día llegó a la parrilla el 18 de febrero de 2019 en medio de una ola de críticas hacia la estrategia de eliminar los informativos de Cuatro y, ahora, Joaquín Prat ha hecho un balance de su evolución en una rueda de prensa.

El programa dedica la tarde a la información desde otro punto de vista con Carme Chaparro como primera conductora del programa y Joaquín Prat como segundo y actual presentador.

El espacio televisivo consiguió doblar su audiencia desde marzo, principalmente por su cobertura sobre la crisis del coronavirus y Prat se siente muy agradecido: "Quién me iba a decir 14 meses después que este programa iba a ser el mejor regalo de mi carrera profesional".

.@PratSandberg y su entrevista más personal: "Mi jornada laboral de 9 a 23 horas me va a costar el divorcio", bromea #CuatroAlDía28Ehttps://t.co/274OfJhJ89 — Cuatro al día (@cuatroaldia) January 28, 2021

El comunicador ha explicado que no se planteó abandonar El programa de Ana Rosa una vez que le ofrecieron el testigo de Chaparro: "Yo no cortaba la matriz con Telecinco y ellos no tenían que reorganizar el plantel de colaboradores".

"El desafío de poder contarle a la gente cómo están viviendo estos meses tan duros no me lo perdería por nada del mundo", ha añadido antes de detallar que su principal objetivo es "comerle la tostada a Más vale tarde" (su principal competencia sana).