CyL prioriza segundas dosis de vacunas y planteará al Gobierno que se retrasen a 28 días para que haya margen

Ambos dirigentes se han referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde Igea ha recriminado al Gobierno que asegurara el suministro en su día y urgiera a las autonomías utilizar las dosis cuando Castilla y León había optado por guardar viales para garantizar la segunda dosis.

Así, Igea ha pedido tanto al Gobierno como a la UE que actúen en su negociación con la industria farmacéutica porque "es inaceptable lo que está pasando".

"Vamos a trasladar al Comité de las Regiones de la UE la preocupación e indignación por esta situación y corresponde al Gobierno posicionarse también y exigir a la UE que dé un puñetazo en la mesa y haga pensar a la industria farmacéuticas que no vamos a aceptar estos hechos, está en juego la vida ciudadanos y no es admisible la situación actual", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que, dada la situación actual, no es comprensible que "haya contratos ocultos y precios ocultos".

Con este panorama Igea ha considerado que es el momento de que la UE muestre sus contratos y ha pedido que se respeten las reglas. "Todo el mundo pelea por sus suministros y no puede ser que no haya reglas", ha defendido.

Por su parte, la consejera de Sanidad ha confiado en recibir las dosis necesarias para completar las segundas dosis de vacunas y ha pedido que desde Bruselas se haga toda la presión posible para que se consiga un ritmo de suministro adecuado.

Tras insistir en que se está intentando garantizar las segundas dosis en "tiempo y forma", Casado ha apuntado a la posibilidad de retrasar a 28 días la segunda dosis, lo que daría un margen y entraría dentro de los plazos marcados por los laboratorios

Del mismo modo ha asegurado que la intención de la Junta es no paralizar el suministro de vacunas aunque sí deberá ser ralentizado, ya que, si se hubieran cumplido las previsiones iniciales el personal sanitario de primera línea ya estaría vacunado y "no es el caso".

"Vamos a ir más lentos de lo que quisiéramos, no vamos a paralizar sino seguir y ajustar lo mas posible garantizar segunda dosis y profesionales", ha aseverado, tras lo que ha recordado que la estrategia de vacunación es estatal y la recomendación sobre los 21 o 28 días para aplicar la segunda dosis depende del Estado.

"Si vamos a este ritmo no tendremos la inmunidad de rebaño que pensábamos antes de verano, si esto sigue así este objetivo imposible de cumplir", ha manifestado.

En cuanto a la vacunación fraudulenta la consejera ha reiterado que a esas personas las segundas dosis se aplicarán cuando les toque por turno a lo que Igea ha garantizado que "nadie se va a saltar la cola".

CRIBADOS

Por otra parte, la consejera ha insistido en que Castilla y León va a seguir con su estrategia de cribados masivos. Así, ha detallado que en la última semana se han realizado en más de 60 municipios con un total de 142.000 test de los que 1.795 casos han sido positivos.

Así, ha recordado que el objetivo de esta estrategia es detectar asintomáticos para proceder a su confinamiento y evitar más contagios de Covid en la Comunidad.